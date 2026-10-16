Alytaus perspektyvos pritraukė vieną didžiausių lietuviško kapitalo statybų technikos ir įrankių nuomos kompanijų

Augančiam miestui aptarnauti
„Šiuo metu Alytuje statoma 13 gamyklų, kuriose bus sukurta apie 2000 darbo vietų. Suprantama, kad viena darbo vieta pramonėje sukuria tris aplinkui. Ir statybos ne tik gamyklose, renovuojami namai, statomi nauji vienbučiai namai, kuriasi verslai, miestas atsigauna, išgyvena evoliuciją. O ten, kur statybos – reikia ir technikos. Džiaugiuosi naujais verslais, ir manau, kad šis salonas bus dar vienas impulsas miestui, sudarys didesnę konkurenciją tiek kainos, tiek įrangos, tiek galimybių prasme“, - kalbėjo į įmonės padalinio atidarymą užsukęs ir techniką apžiūrėjęs Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
„Planuodami plėtrą mes žiūrime ne į gyventojų skaičių mieste, o į jo potencialą, ir Alytuje jį matome tikrai didelį, miestas auga dideliu tempu,“ – džiaugėsi simbolinę atidarymo juostą kartu su meru perkirpęs „Rentway“ pardavimų vadovas Mantas Sakalauskas.
Naujai technikai serviso reikia retai
Naujojoje gatvėje, šalia Alytaus laisvosios ekonominės zonos įsikūręs „Rentway“ padalinys Lietuvoje siūlys miestui sunkiosios statybų technikos ir įrankių nuomos paslaugas. Čia pastatytas naujas 400 m2 sandėlis smulkiai technikai, ir betono danga išlieta 17 a aikštelė sunkiajai technikai. Planuojama, kad artimiausiu metu padalinyje dirbs 5-6 žmonės, o plėtra ateityje priklausys nuo įmonės rezultatų.
„Alytus – visavertis padalinys, tad jį sukomplektavome pagal aukščiausius mūsų įmonės standartus: nuo smulkios technikos kasdieniams buities darbams, kurią galima išsinešti rankomis, iki didžiausios sunkiosios technikos, kaip mūsų 13-os tonų vibrovolo“, - sako „Rentway“ technikos vadovas Donatas Staškas.
Alytaus padalinyje servisas nėra numatytas, nes lietuviško kapitalo kompanijos verslo modelis paremtas tik nauja, garantine technika, kuri klientų darbams leidžia judėti be trikdžių. Vidutinis nuomojamos technikos vieneto amžius čia nesiekia 2 metų.
Dešimtmetį pasitiks su 10 padalinių
9-us gyvavimo metus skaičiuojančios „Rentway“ padalinys Alytuje – jau 10-asis Lietuvoje, ir jis baigia uždengti visus šalies regionus.
„Kitais metais mūsų įmonė švęs dešimtmetį, tad juoko forma sakau, kad su šiuo padaliniu padarėme žingsnį į priekį. Bet iš principo, matome Alytų kaip sparčiai augantį miestą, kuris ilgą laiką buvo nepelnytai pamirštas. Norime būti arčiau klientų, sukurti jiems patogumą, didesnę pridėtinę vertę, ir matome prasmę vykdyti veiklą čia“, - džiaugėsi vienas iš „Rentway“ bendrasteigėjis Justas Karulaitis.
Šiuo metu „Rentway“ savo padalinius jau turi Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Palangoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir du Vilniuje.