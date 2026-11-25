Ekonomikos ir inovacijų ministerija projektui suteikė stambaus investicinio projekto statusą, trečiadienį pranešė ministerija ir „Investuok Lietuvoje“.
Ministras Edvinas Grikšas sako, kad KMT planuoja maždaug tris kartus padidinti gamybos apimtis, investuoti į automatizavimą ir plėsti eksportą į Vakarų Europą.
„Suteikdami stambaus projekto statusą siekiame padėti įgyvendinti šiuos planus – užtikrinti prioritetinį administracinių klausimų sprendimą ir projekto koordinatoriaus pagalbą. Taip verslo investicijos ir valstybės pagalba virsta konkrečia nauda Lietuvai: naujomis darbo vietomis, modernesne gamyba ir augančiu eksportu“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Naujoje gamykloje numatoma gaminti sunkvežimių kėbulus ir antstatus, dalį jų – su hidrauline kėlimo įranga.
„Ši didžiausia investicija mūsų įmonės istorijoje žymi naują KMT augimo etapą. Mūsų ambicija – ne tik gaminti daugiau, bet ir patiems toliau kelti kokybės kartelę visose gamybos ciklo grandyse: nuo projektavimo iki galutinio gaminio testavimo. Naujoji gamykla suteiks tvirtą pagrindą šiai ambicijai ir tolesnei plėtrai Vakarų Europoje“, – pranešime teigė su KMT susijusios projektą įgyvendinančios naujai įsteigtos bendrovės „21 SPV“ vadovas Lukas Danielevičius.
Kauno LEZ įmonė pasirinko dėl išplėtotos infrastruktūros ir netoli, Ramučiuose, veikiančios kitos KMT gamyklos, teigiama pranešime.
Anot pranešimo, investuoti į naują gamyklą KMT paskatino auganti paklausa Europos rinkose, kuriai patenkinti ateityje nebeužtektų dabartinių pajėgumų.
Jos statybas ir įrangos montavimą planuojama baigti 2028 metų pabaigoje.
Šiuo metu daugiausia produkcijos KMT eksportuoja į Skandinavijos šalis. Bendrovė projektuoja, gamina ir montuoja sunkvežimių kėbulus, krovimo įrangą bei nestandartines metalines konstrukcijas. Be to, KMT jau gamina gynybai skirtas logistikos transporto priemones.
KMT spalį su Pietų Korėjos aviacijos, kosmoso ir gynybos pramonės bendrove „Hanwha Aerospace“ pasirašė ketinimų protokolą.
Registrų centro duomenimis, 100 proc. KMT akcijų valdo bendrovė „IG kapitalas“, o jų naudos gavėjas yra Lietuvos pilietis.