Apie tai ji paskelbė antradienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“.
S. Navickienė teigė nenorinti, kad su ja susiję klausimai darytų įtaką partijai, jos nariams ar artėjantiems savivaldos rinkimams.
„Nuo spalio 29 dienos esu sustabdžiusi narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, Kauno rajono socialdemokratų prezidiumui ir tarybai įteikiau savo kaip kandidato į Kauno rajono savivaldybės tarybą kandidatūrą, o šiandien (antradienį – ELTA) Kauno rajono merui įteikiau prašymą nuo gruodžio 1 dienos pasitraukti iš Kauno rajono vicemerės pareigų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Kauno rajono politikė.
Pastaruoju metu klausimų dėl Raudondvario dvaro veiklos vadovaujant S. Navickienei kilo paviešinus informaciją apie galimus pažeidimus įstaigos viešuosiuose pirkimuose ir su politikais susijusių asmenų įdarbinimą.
Anksčiau LRT Tyrimų skyrius skelbė, kad S. Navickienė, vadovaudama dvarui, jame įdarbino sūnų ir kitus artimus giminaičius. Visi jie iš darbo įstaigoje pasitraukė kilus skandalui dėl situacijos dvare.
Raudondvario dvarui S. Navickienė vadovavo nuo 2009 m. iki 2026 m., kai tapo Kauno rajono vicemere.
Taip pat skelbta, kad Raudondvario dvare dirba ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
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