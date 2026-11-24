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Kaune, Rytmečio gatvėje, pirmadienio vakarą pastebėta, kad iš gyvenamojo namo, nesant įsibrovimo požymių, pavogti juvelyriniai dirbiniai ir pinigai, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Kaune, Rytmečio gatvėje, pirmadienio vakarą pastebėta, kad iš gyvenamojo namo, nesant įsibrovimo požymių, pavogti juvelyriniai dirbiniai ir pinigai, antradienį pranešė Policijos departamentas.
Nuostolis – 16 tūkst. eurų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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