Ribotas pasiūlymų laikas, pranešimai apie paskutines prekes, asmeniniai nuolaidų kodai ir dovanos už didesnį krepšelį kuria skubos jausmą arba žada papildomą naudą. Verta panagrinėti, kaip šios ir daugelis kitų reklamos priemonių veikia mūsų sprendimus bei kaip gali privesti prie neplanuotų išlaidų.
Skubėjimas trukdo palyginti
Vienas dažniausiai pardavėjų pasitelkiamų triukų – skubos ir dirbtinio deficito kūrimas. Užrašai „liko vos keli vienetai“ ar „pasiūlymas baigsis vos už 30 minučių“ stimuliuoja baimę praleisti progą įsigyti dominančią prekę. Pirkėjas ima galvoti, kad gali nesuspėti, tad mažiau dėmesio skiria kainų ir asmeninių poreikių įvertinimui.
Apsisprendimą pirkti veikia ir kitų pasirinkimai. Žymos „perkamiausia“, gausūs, bet ir nebūtinai tikri, atsiliepimai, nuomonės formuotojų rekomendacijos yra patogūs orientyrai. Pastarosios, beje, gali sukurti dirbtinės paklausos efektą: kalbama apie itin didelį susidomėjimą preke ir jos trūkumą, kai realybėje situacija gali būti visiškai priešinga. Ne visos populiarios prekės gali būti reikalingos, o rekomendacijos – tiesiog apmokėta reklama.
Didžiausia nuolaida – mažiausia nauda?
Veikia ir kiti reklamos triukai, pavyzdžiui, kainos „inkaravimas“, kai pirkėjui pirmiausia pateikiamas didesnis skaičius (inkaras). Tai suformuoja pirminį vertės atskaitos tašką, todėl vėliau rodoma tikroji produkto ar paslaugos kaina atrodo gerokai patrauklesnė ir labiau pagrįsta.
Buvo 200 eurų, o dabar – vos 99? Atrodo kaip puikus pasiūlymas! Tačiau net 50 proc. siekianti nuolaida dar negarantuoja geriausios kainos rinkoje. Gana nesunku patikrinti, kiek ta pati prekė kainuoja kitur ir kiek ji kainavo anksčiau. Viena užklausa dirbtinio intelekto įrankiui gali ne tik greičiau surasti geriausią kainą, bet ir padėti sutaupyti nemažą sumą eurų.
Nemokamas siuntimas – nebūtinai nemokamas
Skamba kaip paradoksas, bet realybė – visiškai tokia. Vos viena žinutė, kad „iki nemokamo siuntimo liko 10/15/20 eurų“, gali sukurti lengvai pasiekiamą tikslą. Tačiau jei pristatymas kainuoja vos kelis eurus, už papildomą dešimtinę įsigyjate neplanuotą daiktą, kuris tik padidina išlaidas.
Todėl apsiperkant internetu būtina įvertinti ne tik pardavimo kainą, bet ir siuntimo išlaidas. Nemokamas pristatymas dažnai tampa ne sutaupymo, o papildomo vartojimo paskata. Vietoje klausimo „ar man to reikia?“ pirkėjas ima svarstyti, ką dar įsidėti į krepšelį, kad gautų nemokamą pristatymą.
Prieš apsiperkant – aiškus sąrašas ir biudžetas
Kad netektų patirti neplanuotų išlaidų, o ir pavyktų atsispirti rinkodaros triukams, į internetinę parduotuvę. kaip ir į fizinę. verta ateiti su aiškiu apsipirkimo planu.
Susidarykite konkretų sąrašą, kokių daiktų reikia, kokios jų savybės svarbios ir kokia didžiausia kaina gali būti priimtina. Į biudžetą įtraukite ir galimas siuntimo išlaidas. Kainas palyginkite iš anksto, o sąraše nebuvusį, bet sudominusį pirkinį įtraukite į 24 val. karantiną: bent parą laiko pagalvokite, ar šios prekės tikrai reikia. Taip lengviau atskirsite poreikius nuo trumpalaikio susižavėjimo.
Vis dėlto, jei per „Juodąjį penktadienį“ išleidote daugiau nei planavote, ištaisyti klaidą – dar įmanoma. Peržiūrėkite, kuriuos užsakymus dar galite atšaukti, o nereikalingas prekes – grąžinti. Kaip numato Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, paprastai per 14 dienų nuo siuntos gavimo prekes galima grąžinti. Vis dėlto, yra išimčių, o grąžinimas kai kada gali kainuoti.
Tačiau svarbiausia – aiškiai įvardyti, kas paskatino viršyti planą: skuba, dovana ar keli spontaniški užsakymai. Tai padės nusistatyti apsipirkimo taisykles kitam kartui.
Komentaro autorė – „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.