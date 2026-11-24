Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija gavo KTG prašymą dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui, BNS patvirtino Vyriausybės spaudos tarnyba.
„Komisija yra gavusi Klaipėdos terminalo grupės pranešimą dėl šio įsigijimo, kol kas vyksta vertinimas“, – BNS pranešė Vyriausybės komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius.
„Klasco“ priklauso vienai didžiausių Lietuvos verslo grupių „Achemos grupė“.
Klaipėdos terminalo grupės vadovė ir akcininkė Ramunė Venslauskienė sako kol kas negalinti nei patvirtinti, nei paneigti siekio įsigyti „Klasco“.
„Verslas eina ir niekas neaišku bei niekas nevyksta tokio, ką galėtume patvirtinti. Jeigu bus kažkas, pasidalinsime. Šiandien nieko konkretaus nėra“, – BNS sakė R. Venslauskienė.
Kaip rašė BNS, pagrindinė grupės akcininkė Lyda Lubienė balandį iš esmės patvirtino BNS šaltinių informaciją, kad bandoma parduoti vieną svarbiausių ir didžiausių grupės įmonių – „Klasco“. Tačiau ji tuomet teigė, kad dėl to dar nėra akcininkų sprendimo, o galimo įmonės pirkėjo tikino nežinanti.
KTG priklauso krovos ir sandėliavimo įmonės Klaipėdos konteinerių terminalas, Malkų terminalas, taip pat NT įmonė „KTG Asset Management“, žemės ūkio produktų didmeninės prekybos įmonė „Seia“, automobilių nuomos įmonė „Automovi“ ir kitos, be to, grupė investavo į asocijuotą įmonę „Terra infrastructure“.
Pagrindinis jos akcininkas Zigmas Petrauskas turi 70,7 proc., o R. Venslauskienė – 29,3 proc. KTG akcijų, rodo Registrų centro duomenys.
KTG pernai uždirbo 8,5 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – du kartus mažiau nei užpernai (17,4 mln. eurų), ji turi 104,8 mln. eurų sukaupto pelno, kuris perkeltas į kitus finansinius metus, rodo jos ataskaita, pateikta Registrų centrui.
Grupės konsoliduotos pajamos pernai smuko 5,2 proc. iki 62 mln. eurų (65,3 mln. eurų), o tam daugiausia įtakos turėjo sumažėjusios konteinerių ir generalinių krovinių krovos ir susijusios pajamos.