Iki šiol galiojusi tvarka leido tikrinti tik tranzitu vežamų pašarams skirtų grūdų kilmės šalį, tačiau nuo praėjusio pirmadienio taikomas naujas kontrolės mechanizmas.
„Nuo naujojo teisės akto įsigaliojimo dienos nebuvo atvežta nei viena tokia siunta, todėl ir patikrinimų nebuvo“, – nurodė tarnybos atstovai.
Pagal naują tvarką, kiekviena tranzitu vežama, perkraunama ar laikinai sandėliuojama maistinių grūdų siunta iš Rusijos ir Baltarusijos uoste turi būti tikrinama ir dokumentiškai, ir fiziškai, turi būti imami mėginiai, siekiant patikrinti grūdų kilmę.
Įvedus apribojimus, grūdus Klaipėdos uoste dabar reikia sulaikyti tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai – iki šiol mėginiai buvo paimami, tačiau grūdai toliau būdavo kraunami į laivus, kurie iškart galėjo išplaukti, nors tyrimai užtrunka gerokai ilgiau.
Išankstinę informaciją apie kiekvieną vagoną VMVT dabar reikia pateikti ne anksčiau kaip prieš parą (dėl logistinių apribojimų – ne vėliau kaip prieš 4 val.) iki atvykimo į pasienio kontrolės punktą.
Kartu reikia pateikti kilmės sertifikatą, sąskaitą faktūrą, transporto dokumentus ir valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jei bus nurodoma Ukrainos kilmė, privalu pateikti ir teisėtą įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
Nustačius su kilme susijusių neatitikčių, siuntą vežti per Lietuvą draudžiama, kitiems trūkumams pašalinti skiriamos ne daugiau kaip 3 darbo dienos.
Jei tyrimai daugiau kaip 50 proc. tikimybe rodys, kad grūdų kilmė neatitinka dokumentų, siunta bus grąžinta į išvežimo šalį arba sunaikinta muitinei prižiūrint. Valstybės rinkliavą, laboratorinių tyrimų, grąžinimo ar sunaikinimo išlaidas turės apmokėti pats verslas.
Nuo pernai gegužės jau taikoma griežtesnė kilmės patikra tranzitu per Lietuvą vežamoms ar laikinai sandėliuojamoms pašarinių žaliavų siuntoms – kukurūzų, kviečių, miežių ir saulėgrąžų grūdams, kurie atkeliauja iš Vyriausybės nepatikimomis pripažintų šalių.