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Kruiziniai laivai Klaipėdoje pritraukė rekordinį turistų skaičių – atvyko daugiau nei 86 tūkstančiai keliautojų

2026-10-14 11:09 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 11:09
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Klaipėdos uoste šiemet apsilankė 58 kruiziniai laivai, kuriais į Lietuvą atvyko daugiau nei 86 tūkst. turistų. Pernykštis jų rekordas pagerintas apie 10 tūkst. keleivių, o ateinančiais metais uostas tikisi dar didesnio augimo.

Klaipėdos uostas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Klaipėdos uoste šiemet apsilankė 58 kruiziniai laivai, kuriais į Lietuvą atvyko daugiau nei 86 tūkst. turistų. Pernykštis jų rekordas pagerintas apie 10 tūkst. keleivių, o ateinančiais metais uostas tikisi dar didesnio augimo.

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„Šiemet Klaipėdos uostas vartais į Lietuvą tapo daugiau nei 86 tūkst. keliautojų. Tai yra didžiausias šiais akį traukiančiais laivais atplaukusių turistų skaičius istorijoje – praėjusių metų rekordas pagerintas apie 10 tūkst. keleivių. Ateinantį sezoną prognozuojame 72 proc. augimą – sulauksime per 100 laivų ir apie 150 tūkst. keleivių“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

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Šių metų kruizinės laivybos sezoną trečiadienį užbaigė į Klaipėdą atplaukęs laivas „Vasco da Gama“. Portugalų jūrininko vardu pavadintu laineriu į uostamiestį atvyko 994 keleiviai. 

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Nuo gegužės iki spalio vidurio Klaipėdos uoste apsilankė 58 įvairaus dydžio laivai. Aktyviausi buvo vasaros mėnesiai – birželį atplaukė 10 laivų, o liepą ir rugpjūtį po 14, 11 laivų sulaukta ir rugsėjį. 

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Kruiziniais laivais į Lietuvą, kaip ir kasmet, atvyko turistai iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos bei kitų tolimų kraštų – Kinijos, Filipinų, Australijos, Naujosios Zelandijos ar Čilės.

Prognozuojama, kad kitąmet Klaipėdos uoste apsilankys daugiau nei 100 kruizinių laivų, o 2028-aisiais planuojama sulaukti daugiau nei 130 lainerių.

indeliai.lt

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