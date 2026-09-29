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Klaipėdos uosto valdyboje po Džiugo Šaulio išėjimo liko trys nariai

2026-09-29 09:02 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 09:02
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 Rugsėjį iš Klaipėdos uosto direkcijos valdybos bei komercijos vadovo pareigų pasitraukus Džiugui Šauliui, kuris įsidarbino „Artea“ banke, bendrovės valdyboje trūksta jau dviejų narių.

Uostas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

 Rugsėjį iš Klaipėdos uosto direkcijos valdybos bei komercijos vadovo pareigų pasitraukus Džiugui Šauliui, kuris įsidarbino „Artea“ banke, bendrovės valdyboje trūksta jau dviejų narių.

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Šiuo metu joje dirba trys iš penkių įstatuose numatytų valdybos narių – jai vadovaujantis direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas, Infrastruktūros departamento vadovas Vidmantas Paukštė bei Finansų departamento vadovas Martynas Armonaitis.

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Tuo metu D. Šaulio įgaliojimai valdyboje baigėsi rugsėjo 11-ąją, Registrų centrui nurodė uosto direkcija.

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„Šiuo metu atsistatydinusį valdybos narį keičiantis kitas valdybos narys nėra išrinktas“, – nurodoma pranešime RC.

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D. Šaulys savo „LinkedIn“ paskyroje skelbia Klaipėdos uosto komercijai bei komunikacijai vadovavęs nuo 2022-ųjų liepos, o valdyboje dirbęs nuo 2023-ųjų birželio. Šį rugsėjį jis pradėjo vadovauti „Artea“ banko Ne gyvybės draudimo departamentui.

Kaip rašė BNS, Seimas anksčiau šiemet įtvirtino įstatymo pakeitimus, leisiančius kitaip formuoti valdybą – joje bus trys nepriklausomi nariai ir du valstybės atstovai. Šiuo metu valdyboje dirba tik įmonės darbuotojai.

indeliai.lt

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