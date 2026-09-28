Klaipėdos uostas stiprina bendradarbiavimą su JAV

„JAV Klaipėdos uostui – svarbi partnerė ir reikšminga prekybos kryptis. Tarp 70 valstybių, su kuriomis Klaipėdos uostas jungia Lietuvą, JAV yra viena iš trijų reikšmingiausių krypčių pagal krovos apimtį“, – pranešime teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Pasak jo, bendradarbiavimas su JAV partneriais turėtų padėti didinti krovinių srautus tarp JAV ir Lietuvos bei išnaudoti Lietuvos, kaip kruizinės krypties, potencialą.
Susitarimu su Majamio uostu numatyta keistis informacija apie krovinių ir kruizinės laivybos galimybes, uostų infrastruktūros plėtros projektus ir kitus aktualius klausimus.
Ketinimų laišku su „Corpus Christi“ regionine ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą suskystintųjų gamtinių dujų, energetikos ir logistikos srityse, daugiausia dėmesio skiriant tiekimo grandinėms tarp JAV ir Lietuvos.