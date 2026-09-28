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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos uostas stiprina bendradarbiavimą su JAV

2026-09-28 11:34 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 11:34
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Klaipėdos valstybinis uostas stiprina bendradarbiavimą su JAV, siekdamas didinti krovinių srautus, plėtoti kruizinę laivybą ir stiprinti logistikos ryšius – Lietuvos ir JAV verslo forume Klaipėdos uosto direkcija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Majamio uostu, taip pat ketinimų laišką su „Corpus Christi“ regionine ekonominės plėtros korporacija.

Klaipėdos uoste lankosi NATO Nuolatinės parengties grupės laivas „Sachsen“ (LK)

Klaipėdos valstybinis uostas stiprina bendradarbiavimą su JAV, siekdamas didinti krovinių srautus, plėtoti kruizinę laivybą ir stiprinti logistikos ryšius – Lietuvos ir JAV verslo forume Klaipėdos uosto direkcija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Majamio uostu, taip pat ketinimų laišką su „Corpus Christi“ regionine ekonominės plėtros korporacija.

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„JAV Klaipėdos uostui – svarbi partnerė ir reikšminga prekybos kryptis. Tarp 70 valstybių, su kuriomis Klaipėdos uostas jungia Lietuvą, JAV yra viena iš trijų reikšmingiausių krypčių pagal krovos apimtį“, – pranešime teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

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Pasak jo, bendradarbiavimas su JAV partneriais turėtų padėti didinti krovinių srautus tarp JAV ir Lietuvos bei išnaudoti Lietuvos, kaip kruizinės krypties, potencialą.

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Susitarimu su Majamio uostu numatyta keistis informacija apie krovinių ir kruizinės laivybos galimybes, uostų infrastruktūros plėtros projektus ir kitus aktualius klausimus.

Ketinimų laišku su „Corpus Christi“ regionine ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą suskystintųjų gamtinių dujų, energetikos ir logistikos srityse, daugiausia dėmesio skiriant tiekimo grandinėms tarp JAV ir Lietuvos.

indeliai.lt

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