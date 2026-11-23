Banko ekspertai prognozuoja, kad šiemet „Juodojo penktadienio“ prekyba taip pat gali būti aktyvesnė nei pernai, tačiau vartojimo augimą vertina atsargiai, nes jam įtakos turėjo ir gyventojų iš II pensijų pakopos atsiimtos lėšos.
„Elektroninė prekyba Lietuvoje pastaraisiais metais nuosekliai augo, tačiau šiemet matome ypač ryškų pagreitį. Tai leidžia tikėtis, kad ir artėjantis „Juodasis penktadienis“ bei visas prieškalėdinis apsipirkimo sezonas bus aktyvesnis nei pernai. Kita vertus, šių metų vartojimo augimą reikėtų vertinti atsargiai – prie jo reikšmingai prisidėjo gyventojų iš II pensijų pakopos atsiimtos lėšos“, – pranešime cituojamas „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas.
Pernai „Juodojo penktadienio“ metu banko klientai lietuviškose interneto parduotuvėse atliko beveik 213 tūkst. pirkimų – 17,6 proc. daugiau nei 2024 metais, nors bendras pirkimų skaičius per metus padidėjo tik 4,4 proc.
Didėjo ir vidutinė pirkinio vertė – nuo 62,26 euro 2024 metais iki 70,16 euro pernai, arba beveik 13 proc.
Palyginti su savaite anksčiau buvusiu penktadieniu, pernai per „Juodąjį penktadienį“ pirkimų skaičius siekė 38 proc., o išleista suma buvo 56 proc. didesnė.
Vertinant visą „Juodojo penktadienio“ savaitę, pernai banko klientai atliko daugiau nei 1,2 mln. pirkimų, kurių vertė buvo 17 proc. didesnė nei 2024 metais.