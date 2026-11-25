Anot VMU Medelynų padalinio vadovo Egidijaus Kaluinos, pirkėjai dažniausiai renkasi paprastąsias egles, nors medelynuose galima atrasti ir rečiau mūsų aplinkoje augančių medelių rūšių.
„Norintiems kitokios šventinės puošmenos siūlomi ir kitų rūšių spygliuočiai, specialiai auginami VMU Raudondvario medelyne. Skirtingų rūšių medeliai išsiskiria spyglių atspalviais, lajos forma ir tankumu, todėl gyventojai gali pasirinkti labiausiai patinkantį ir namų erdvei tinkantį kalėdinį simbolį“, – pranešime cituojamas E. Kaluina.
Pasak VMU Medelynų padalinio vadovo, šiemet dalies medelių kainos padidėjo dėl išaugusių darbo, medelių priežiūros ir logistikos sąnaudų.
„Didžiausią kainų pokytį pajus pirkėjai, norintys įsigyti aukštesnius nei 5 m medžius. Kai kurių mažesnių medelių iš plantacijų ir augintų vazonuose kainos padidėjo 5–20 proc. O populiariausių kirstinių paprastųjų eglių ir pušų iki 5 m kainos nepasikeitė“, – sakė E. Kaluina.
Paprastosios eglės ir pušys iš medelynų plantacijų šiemet kainuoja maždaug nuo 10 iki 98 eurų, o paprastosios ir serbinės eglės vazonuose – nuo 9,5 iki 65 eurų. Kitų rūšių ir veislių spygliuočiai kainuoja nuo 12 iki 200 eurų. Sidabrinės eglės vazonuose kainuoja maždaug 16–67 eurus.
Gruodžio 18 d. miškininkai taip pat rengs tradicinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios metu visoje Lietuvoje gyventojams nemokamai dalys eglių ir pušų šakas. Akcija vyks 20-ąjį kartą.
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