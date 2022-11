2023 metų biudžetas: kiek „į rankas“ gaus pensininkas, mokytojas, prezidentas

Pensininkai

Vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, 2023 metais augs 65 eurais iki 575 eurų. Be būtinojo stažo ji augs 60 eurų iki 542 eurų. Bendroji pensijos dalis didės apie 9 proc., o individualioji – beveik 15 procento.

Tokiu būdu pensijos augs sparčiau tiems, kurie, būdami darbo rinkoje, sumoka didesnes socialinio draudimo įmokų sumas ar tai daro ilgiau.

Lietuvoje yra 610 tūkst. senatvės pensininkų. Socialinio draudimo pensijas gauna ir 151 tūkst. žmonių su negalia.

Vienišo asmens išmoka kitąmet augs nuo 32 iki 35 eurų. Ji priklausys apie 240 tūkst. vienišų neįgaliųjų ir pensinio amžiaus žmonių.

Tėvai

Sausį bazinė socialinė išmoka auga nuo dabartinių 46 iki 49 eurų, tad atitinkamai didės nuo jos priklausančių išmokų už vaikus dydžiai.

Kas mėnesį mokami vaiko pinigai kyla nuo 80,5 iki 85,75 euro, o daugiavaikėms ir nepasiturinčioms šeimoms ar neįgalų vaiką auginančioms šeimoms išmokos vaikams padidės nuo 127,88 iki 136,22 euro. Vienkartinė išmoka vaikui, mokama gimus, augs nuo 506 eurų iki 539 eurų.

Verslininkai

Minimali mėnesio alga nuo kitų metų pradžios augs 15 proc. iki 840 eurų. Dalis verslininkų sako, kad tai apsunkins jų veiklą ir padidins bankrotų skaičių, jie siekė, kad MMA augtų lėtesniu tempu.

Tačiau tikimasi, kad verslo padėtį palengvins numatyta 446 mln. eurų parama, pradėta taikyti jau paskutinį šių metų ketvirtį. Kitąmet valstybė kompensuos verslui pusę jo mokamos elektros kainos, viršijančios 28 centus už kilovatvalandę.

Mokesčių atidėjimui, sudarant paskolos sutartis sumažintomis palūkanomis, mokesčių išieškojimo sustabdymui kitais metais numatyta 764 mln. eurų.

Nuspręsta neribotai taikyti 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio lengvatą viešbučiams, vienerius metus – maitinimo sektoriui, pusmetį – sporto renginiams, klubams ir atlikėjams.

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas bus taikomas ir apgyvendinimo, meno ir kultūros įstaigoms bei renginiams, elektroninėms knygoms ir periodiniams leidiniams, o 5 proc. tarifas – kompensuojamiems specialiems medicinoje naudojamiems maisto produktams.

Gydymo įstaigų darbuotojai

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemoje veikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų narių darbo užmokestis nuo kitų metų turėtų augti vidutiniškai apie 14 proc. – nuo 153 iki 165 eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, šių įstaigų darbuotojų atlyginimas auga didžiausiais tempais.

Tuo metu viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų visų darbuotojų atlyginimai turėtų augti apie 8 procentus. Gydytojų atlyginimas atskaičius mokesčius turėtų didėti vidutiniškai 160–180 eurų, slaugytojų – nuo 85 iki 100 eurų, o rezidentų – apie 160 eurų.

Pedagogai, dėstytojai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaičiavimais, nuo sausio mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, dėstytojų ir neakademinių darbuotojų, kitų pedagogų atlyginimai augs 13 procentų.

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga po mokesčių, priklausomai nuo stažo ar kategorijos, didės 87–129 eurais, mokyklų vadovų kils 276–341 euru. Ministerijos duomenimis, mokytojų vidutinis atlyginimas padidės 151 euru po mokesčių, dėstytojų – 172 eurais.

Tarnautojai

Kitąmet valstybės tarnautojų algos augs nuo 30 iki 66 eurų „į rankas“ dėl keliamų bazinio ir neapmokestinamojo pajamų dydžių.

Be to, valstybės tarnautojų darbuotojų stažas, atitinkamai, per metus valstybės tarnautojui darbo užmokestį padidins 1 procentu.

Valstybės vadovai

Prezidentas Gitanas Nausėdą kitąmet uždirbs 6189 eurus, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė – 3630 eurų, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen – 2968 eurus.

Statutiniai pareigūnai

Vidaus reikalų sistemos statutinių pareigūnų vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ kitais metais turėtų didėti vidutiniškai 121 euru.

Dėl to vidutinis pirminės grandies pareigūnų atlyginimas pasieks 1,1 tūkst. eurų, o vidurinės grandies viršys 1,4 tūkst. eurų.

Vidurinės grandies atlyginimų vidurkis Policijos departamente pasieks apie 1493 eurus atskaičius mokesčius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente – 1495 eurus, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje – 1410 eurų, Viešojo saugumo tarnyboje – 1414 eurų, o Finansinių nusikaltimų turimo tarnyboje – 1807 eurus.