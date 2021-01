Teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo nutartį bei atmetė bendrovių „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“ ir „Axis Power“ skundą.

Vilniaus apygardos teismas pernai rugpjūtį paskelbė, kad rangovė savo neveikimu iš esmės pažeidė sutartį, o įmonės partnerių teiginiai, jog iki jos bankroto savivaldybė nereikalavo atlikti darbus, yra nepagrįsti.

Teismo vertinimu, jungtinės veiklos partnerėms vėliausiai 2019-ųjų liepą turėjo būti žinoma apie netinkamą sutarties vykdymą – joje buvo nurodyta, jog visos jungtinės veiklos partnerės prisiima solidarią atsakomybę dėl jos vykdymo.

„Iš byloje esančių duomenų matyti, kad būtent šis subjektas („Irdaiva“ – BNS) pasirašė visų partnerių vardu sutartį, komunikavo su atsakove (Vilniaus savivaldybe – BNS) dėl jos vykdymo, sprendė sutarties vykdymo metu iškilusius klausimus“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

„Tačiau ši aplinkybė, atsižvelgiant į jungtinės veiklos partnerių įsipareigojimų pobūdį, nereiškia, jog sutartį vykdė tik ši partnerė ir tik ji buvo atsakinga, kad sutartimi prisiimtos prievolės būtų įvykdytos“, – teigia teismas.

Tuo metu „Mitnija“ visų mažųjų rangovių vardu teigė mananti, kad teismas nepagrįstai visą sutarties vykdymo atsakomybę perkėlė jiems. Pasak įmonės, teismo sprendimą bus svarstoma skųsti Aukščiausiajam Teismui.

„Mes laikomės pozicijos, kad projekto užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – rangos sutartį nutraukė neteisėtai“, – pranešime sakė „Mitnijos“ teisės skyriaus vadovė Lidia Vasilevska.

Anot jos, Vilniaus savivaldybė „Irdaivai“ sumokėjo daugiau nei 13,3 mln. eurų, nors įmonė esą atliko darbų tik už maždaug 7,6 mln. eurų.

„Kyla klausimų, kuo remiantis ir ko siekiant nuolat darbus atlikti vėluojančiam ir dar teisės į mokėtinas sumas neįgijusiam pagrindiniam rangovui mokėjimus vykdė savivaldybė“, – sakė „Mitnijos“ atstovė.

Bendrovės „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“, „Axis power“ teisme siekia, kad neteisėtu būtų pripažintas savivaldybės sprendimas nutraukti baseino rangos sutartį ir įtraukti jas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat pripažinti, jog sutartis pasibaigė dėl savivaldybės kaltės.

Teismo dokumentuose nurodoma, jog „Active construction management“ pagal sutartį įsipareigojo atlikti 65 proc. visų darbų, „Axis power“ - 10 proc., „Mitnija“ ir „Montuotojas“ - po 5 proc.

Savivaldybės teigimu, darbai nebuvo atliekami jau nuo 2019-ųjų rugsėjo. Bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ duomenimis, per 2017-2019 metus buvo atlikta darbų už 6,3 mln. eurų (be PVM), o už baseino įrangą sumokėta 4,28 mln. eurų (be PVM).

Baseino statybų sutartį su rangovėmis savivaldybė nutraukė 2020-ųjų pradžioje, teigdama, jog rangovai atsisako tęsti darbus. Bendra sutarties vertė siekė 21,8 mln. eurų.

Šiuo metu Vilnius ieško, kas pabaigs Lazdynų baseino statybas. Praėjusią savaitę skelbta, kad konkurse sulaukta trijų pasiūlymų, jo rezultatai turėtų paaiškėti pavasario pradžioje.