Žmonės siūlo būstus per „Airbnb” pabėgėliams: šeimininkai yra atidžiai tikrinami

Lieselot jau beveik metus „Airbnb” nuomoja savo butą Belgijos pajūryje. Kiti jos svečiai yra nuo Rusijos invazijos bėgantys ukrainiečiai pabėgėliai. „Dėl šio dalyko atšaukčiau užsakymą”, – telefonu „Politico” kalbėjo ji.

Lieselot yra viena iš daugiau kaip 36 tūkst. šeimininkų, užsiregistravusių per „Airbnb” ir pasiūliusių priimti nuo karo bėgančius ukrainiečius. JAV įsikūrusi trumpos nuomos platforma vasario 28 dieną pradėjo didžiausią iniciatyvą pabėgėliams, įsipareigodama priimti iki 100 tūkst. ukrainiečių.

Jeigu tai pavyks, „Airbnb” įsipareigojimas konkuruos su kai kurių ES narių pastangomis. Nors vietinės pagalbos grupės sakė, kad priima „Airbnb” iniciatyvą, jie taip pat jaudinasi, kad pasiekti savo tikslus kompanijai reikės nemažai laiko ir tam, kad būtų užtikrintas pabėgėlių saugumas, labai svarbu kruopščiai patikrinti potencialius šeimininkus.

„HIAS”, žydų pabėgėlių organizacija, su kuria „Airbnb” yra partneriai Lenkijoje, pareiškė, kad prireiks laiko, kol pabėgėliams bus surasti būstų šeimininkai. Norint pasiekti „Airbnb” užsibrėžtą tikslą ir apgyvendinti 100 tūkst. žmonių – kas yra trupiniai, palyginus su daugiau nei 2,5 mln. žmonių, pabėgusių nuo karo, prireiks kelių mėnesių.

Net jeigu užsibrėžtas skaičius žmonių gaus būstą, „Airbnb” yra trumpalaikis sprendimas. Vienas iš „Airbnb” partnerių, Tarptautinis gelbėjimo komitetas, sakė, kad „Airbnb” partneryste jie naudojosi Afganistano karo metu tam, kad „galėtų padėti šeimoms, kol buvo ruošiami ilgalaikiai būstai”.

Žmonės dosniai užleidžia savo namus

„Airbnb” generalinis direktorius Brianas Chesky praėjus vos keturioms dienoms po Rusijos invazijos paskelbė savo įsipareigojimą. Per po to sekusias dvi savaites, duomenys, gauti „Politico” rodo, kad daugiau kaip 21 tūkst. naujų šeimininkų užsiregistravo platformoje, kad galėtų pasiūlyti nemokamai apsigyventi per airbnb.org, ne pelno siekiančią kompanijos dalį, įkurtą 2020 metais.

Airbnb.org, kuri buvo testuojama per NATO atsitraukimą iš Afganistano, leidžia šeimininkams siūlyti savo paslaugas pabėgėliams patikslindami, kokio tipo ir kiek žmonių jie gali priimti ir kiek laiko gali suteikti būstą. Kol kai kurie šeimininkai jau siūlo savo būstą platformoje už pinigus, kiti tiesiog gali priimti pabėgėlius bei kitų nelaimių aukas.

Janas Deruyckas, šeimininkas, gyvenantis Portugalijoje, priklauso antrai grupei. Jis prisijungė prie airbnb.org kovo 7 dieną, kai sužinojo apie Chesky pažadą padėti ukrainiečių pabėgėliams. „Mes turime vietą savo namuose, kuri yra visiškai atskirta, ten gali gyventi nieko netrukdomas. Jeigu bus žmonių, kurie atvyks iki Portugalijos, nematau priežasties nepriglausti jų”, – pasakojo Janas.

Dėl airbnb.org įsipareigojimo, per platformą būstą susiradę pabėgėliai galės 14 dienų prisiglausti nemokamai. Nors jiems tai nieko nekainuos, kai kurie šeimininkai užsidirbs šiek tiek pinigų. Airbnb.org kviečia juos įkelti savo būstą su nuolaida komercinei kainai, o „Airbnb” subsidijuoja viešnagę, sumažindama išlaidas iki nulio pabėgėliams.

Nors nėra aišku, kiek viešnagių gaus subsidijas, kompanija paruošė savo pabėgėlių fondą, pradėtą 2021 m., kad galėtų paremti savo pastangas. Vienas „Airbnb” įkūrėjų Joe Gebbia paaukojo 5 milijonus JAV dolerių, kad fondas pasipildytų ir siekia perkopti 25 milijonus JAV dolerių.

Kaip rašo politico.eu, žmonėms, kurie negali pasiūlyti viešnagės, „Airbnb” ne pelno siekianti dalis iš privačių aukotojų gavo 1,2 mln. JAV dolerių.

Įžymybių aukojami pinigai taip pat padėjo padidinti būstų skaičių pabėgėliams. Aktorė Mila Kunis, kuri gimė Ukrainoje, ir jos vyras Ashtonas Kutcheris jau surinko daugiau kaip 21 mln. JAV dolerių ir po pusantros savaitės nori pasiekti 30 milijonų JAV dolerių. Kunis ir Kutcheris asmeniškai paaukojo 3 mln., o verslininkas Ronas Conway paaukojo 2.5 mln. JAV dolerių.

Pabėgėliai ieško namų

„Airbnb” pabėgėlių iniciatyvos užkulisiuose yra didžiulis logistikos iššūkis, susijęs su informacija apie konflikto zonų vyriausybes ir vietines NVO (nevyriausybines organizacijas), kurios gali pabėgėlių poreikius suderinti su pasiūlymais „Airbnb” platformoje.

Paskelbusi apie savo tikslą, „Airbnb” susisiekė su Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos vyriausybėmis tam, kad geriau suprastų jų poreikius. Ji taip pat susitarė su JT migracijos agentūra, kad pabėgėliams būtų suteiktas trumpalaikis būstas Lenkijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje. Kompanija taip pat suformavo partnerystę su žydų pagalbos asociacija „HIAS”, kuri turi komandas Lenkijos teritorijoje, padedančias pabėgėliams.

Tačiau tam, kad organizacijos kaip „HIAS” veiktų, labai reikalingas vietinis koordinavimas, pasakojo „HIAS” institucinės plėtros viceprezidentė Jessica Reese: „Humanitarinė koordinacija ruošiama, tačiau viskas dar nėra aišku. Kai bet koks ukrainiečių pabėgėlis priartėja prie sienos, jie turėtų galėti pasakyti: „Šias paslaugas teikia šita NVO, maistą teikia šita NVO ir panašiai”.

Tačiau „HIAS” juda į priekį ir jau tikrino Lenkijoje veikiančią NVO, kuri bus reagavimo į ekstremalias situacijas dalis ir pabėgėliams suras pasiūlymus airbnb.org platformoje: „Pavyzdžiui, šešių asmenų šeima prisistato „HIAS” arba mūsų partneriui. Mes galime nueiti į „Airbnb” platformą ir surasti šiai šeimai pagal jos dydį ar kitus kriterijus tinkamiausią būstą, rastą platformoje”.

Vietinė NVO, kurios Reese neįvardijo, nes vis dar vyksta tikrinimas, jau siūlo pastogę, tačiau jų techninės ir asmeninės galimybės bus drastiškai praplėstos tam, kad būtų galima judėti toliau su „Airbnb” projektu. „Dabar jie bando surasti namus ukrainiečiams, nes turi vietinius būstus. Su „Airbnb” platforma mes tai padidinsime”, – teigė Reese.

Kada vietinė partnerystė pradės veikti, kas, pasak Reese, turėtų užtrukti savaitę, „HIAS” turėtų sugebėti rasti būstą nuo 10 iki 30 šeimų. Kitos NVO, aktyvios Lenkijoje ar kitose valstybėse, greičiausiai bus pridėtos, kad atsakas būtų stipresnis. Vokietijoje „Airbnb” susitarė su Vidaus reikalų ministerija ir platforma „Unterkunft-Ukraine”, kuri jau pritraukė daugiau kaip 140 tūkst. būstų šeimininkų.

Tikrina būstų šeimininkus

Deja, 2021 metų Afganistano krizė parodė, kad yra skirtumas tarp tikslo nustatymo ir jo įgyvendinimo. 2021 metų rugpjūčio 24 dieną Chesky „Twitter” paskyroje parašė, kad kompanija per visą pasaulį siūlys nemokamą apgyvendinimą 20 tūkst. Afganistano pabėgėlių. Kitų metų vasario 22 dieną šis tikslas buvo pagaliau pasiektas.

Kam išsikelti tokį ambicingą tikslą, jeigu jį įmanoma pasiekti tik tada, kai visi pradeda kreipti dėmesį į kitą krizę? Reese yra įsitikinusi, kad taip elgtis yra teisinga: „Gerai, kad jie išsikelia tokią aukštą kartelę paveikti kitus partnerius”.

Nors „Airbnb” pasiryžimas buvo priimtas kitų NVO, turinčių patirties apgyvendinimo srityje, jie tai pat iškėlė būtinybę kruopščiai patikrinti šeimininkus, dalyvaujančius tokioje veikloje. Greitas arba neegzistuojantis pabėgėlių būstų šeimininkų tikrinimas gali sukelti svečiams pavojų, sako žmonės, nekritikuodami būtent „Airbnb”.

„Galite įsivaizduoti, koki siaubingi dalykai nutinka pabėgėliams, paimtiems nuo sienos”, – pasakojo olandų organizacijos „Takecarebnb”, surandančios būstų šeimininkus pabėgėliams 3 mėnesių laikotarpiui vadovas Robertas Zaalas.

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl, prieš surasdami šeimas, „Takecarebnb” praveda ilgus interviu su šeimininkais. „Mes bandome siūlyti alternatyvą, organizuotą procesą ir pabėgėliams, ir būstų šeimininkams”, – pasakojo Zaalas.

Belgijoje, Gento mieste, valdžia taip pat teigė, kad tikrintų žmones, siūlančius pastogę, prieš surasdami jiems šeimas.

„Airbnb” registracija šeimininkams yra daug trumpesnė. Šeimininkas Janas pasakė, kad jam užsiregistruoti airbnb.org užtruko „nuo 10 iki 15 minučių”. Reese sutiko, kad šeimininkai, galintys negražiai pasielgti su pabėgėliais buvo „tikra rizika”, tačiau pridėjo, kad jos kolegos buvo pasiruošę padidinti pabėgėlių apsaugą per užsisakymo procesą: „Darbuotojai yra išmokyti į viską žiūrėti per riziką mažinantį objektyvą”.

Kita problema yra „Airbnb” siūlymas likti iki 14 dienų ir kaip jis gali ilgam laikui padėti pabėgėliams. „[Užsakymas] „Airbnb” platformoje dažniausiai yra savaitgaliui arba visai savaitei, tačiau šiuo atveju mes nežinome, kuriam laikui žmonėms reikės pastogės. Tai gali užtrukti mėnesius”, – sakė Zaalas.

Paklaustas, kaip airbnb.org veikia, kaip jis yra remiamas, kaip jis bendradarbiauja su NVO ir kaip vyksta tikrinimo procesas, „Airbnb” nekomentavo ir vietoje to pasiūlė trumpą žinutę: „Airbnb.org siūlo nemokamą, trumpalaikę pastogę iki 100 tūkst. Ukrainą paliekančių pabėgėlių. Mes žinome, kad šeimininkai ir svečiai visame pasaulyje yra pasiruošę padėti šios krizės metu, o airbnb.org tęsia savo artimą darbą su vyriausybėmis ir pilietinės visuomenės partneriais tam, kad geriausiai prisidėtų prie kiekvienos šalies poreikių”.

Tai pasiūlymas, kurį šeimininkai, tokie kaip Lieselotas ir Janas, yra pasiruošę išpildyti. „Tai tik laikinas sprendimas”, – sakė Janas.