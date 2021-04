Žmones, sergančius reta liga, yra sunkiau išgąsdinti

Pagalvokite apie šunį ir papasakokite – jis didelis ar mažas? Pūkuotų ar trumpų plaukų? Kokia jo spalva? Jei galite pamatyti tai, ką mes apibūdinome, savo „vaizduotės akimis“, nesergate afantazija. Jei nesugebate įsivaizduoti daiktų savo galvoje, gali būti, kad priklausote 2-5 proc. žmonių, kurie negali įsivaizduoti nieko vizualaus.

Ankstesni tyrimai susiejo afantaziją su modeliais, pastebėtais kituose kognityviniuose procesuose, pavyzdžiui, prisiminimuose, sapnuose ir įsivaizdavimuose. Dauguma neįprastos būklės tyrimų rėmėsi elgesio tyrinėjimais, tačiau naujuose tyrimuose, paskelbtuose leidinyje „Proceedings of the Royal Society B“, buvo naudojamas objektyvus odos laidumo matas, siekiant sužinoti, kaip gebėjimas formuoti vaizdinius mintyse ar negebėjimas to daryti keitė žmonių reakciją į skaitomas ar žiūrimas baisias istorijas ar vaizdus.

Pasitelkė baisias istorijas

Naudodamiesi 46 dalyviais (22 turėjo afantaziją, o 24 – ne), jie pirmiausia ištyrė kokią įtaką daro vaizdiniai mintyse baimei, pritvirtindami elektrodus prie dalyvių odos. Šis metodas dažniausiai naudojamas atliekant psichologinius tyrimus, norint gauti informacijos apie emocinę būseną. Kai žmonės išsigąsta ar sielvartauja, oda tampa geresniu elektros laidininku. Tada tyrėjai išjungė šviesą ir išėjo iš kambario, o dalyviai skaitė rašytines baisių istorijų ataskaitas. Traumuojantys scenarijai apėmė nukritimą nuo uolos, ryklio persekiojimą ar buvimą lėktuve, kuris netrukus nukris.

„Odos laidumo lygis greitai pradėjo didėti žmonėms, kurie sugebėjo vizualizuoti istorijas, – sakė profesorius Joelis Pearsonas, vyresnysis šio straipsnio autorius ir UNSW mokslo ateities protų laboratorijos direktorius. – Kuo daugiau istorijų jie skaitė, tuo labiau reagavo jų oda. Bet žmonių, sergančių afantazija, odos laidumo lygis buvo gana vienodas“.

Norėdami pašalinti asmenines baimės ir nelaimės ribas, jie pakartojo eksperimentą su tais pačiais dalyviais, tačiau šį kartą rodė nerimą keliančius vaizdus. Pavyzdžiui, lavonų ar gyvatės nuotraukas. Šiame eksperimente neturėjo būti vienodo laidumo lygio, nes nuotraukos sėkmingai išgąsdino visus, nepaisant to, ar jie kenčia nuo afantazijos.

Mažiau jaučia baimę

Rezultatai išryškina pagrindinį vaizduotės vaidmenį mūsų emociniame atsake į baisias istorijas ar nerimą keliančias istorijas iš tragiškų įvykių. Net labiausiai kankinantys scenarijai nesugeba išgąsdinti dalyvių, sergančių afantazija, palyginus su tais, kurie gali formuoti vaizdinius mintyse. Tačiau tai nereiškia, kad jie turi imunitetą baimei.

„Mes radome tvirčiausius įrodymus, kad vaizdiniai, sukuriami mintyse, vaidina pagrindinį vaidmenį susiejant mintis ir emocijas, – sakė J. Pearsonas. – Per visus mūsų iki šiol atliktus tyrimus tai yra neabejotinai didžiausias skirtumas, kurį pastebėjome tarp afantaziją turinčių žmonių ir visos populiacijos.“

Jis pridūrė: „Šie du rezultatų rinkiniai rodo, kad afantazija apskritai nėra susijusi su sumažėjusiomis emocijomis, bet būdinga dalyviams, skaitantiems baisias istorijas. Jie išsigando tada, kai pamatė baimę keliančius vaizdus. Vaizdai yra emocinis minčių stiprintuvas. Galime galvoti apie viską, bet be vaizdinių mintyse nepatirsime tikrų emocijų.“