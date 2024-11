„Žmonės mirs savo namuose“: Ukrainos laukia sunkiausia žiema

Apie tai rašo leidinys „Politico“ ir priduria, kad Ukrainos laukia sunkiausia žiema.

Branduolinė energetika neapsaugota

Rusijai rengiant oro atakas, Ukraina tapo daugiausia priklausoma nuo branduolinės energetikos, kuri lieka neapsaugota nuo Rusijos raketų smūgių. Kyla problemų, nes ir laiko neliko pakankamai tai ištaisyti.

Jau dabar ekspertai prognozuoja energijos normavimą, dėl kurio žmonės didžiąją dienos dalį liktų be elektros. Pridėjus šaltį ir Rusijos smūgius, Ukrainai gresia iki 20 valandų per dieną likti be elektros, sako Energetikos pramonės tyrimų centro vykdomasis direktorius ir Ukrainos vyriausybės patarėjas energetikos klausimais Oleksandras Charčenka.

Tai reiškia, kad nėra šilumos namams, nėra elektros gynybai būtinoms gamykloms, o ukrainiečiai palieka šalį ieškodami prieglobsčio.

„Esu labai susirūpinusi“, – sakė Ukrainos parlamentarė Viktorija Hryb. „Situacija yra tikrai kritinė, ir tikiuosi, kad tarptautiniai partneriai kuo greičiau suteiks mums pagalbą.“

Ukrainos sąjungininkai, į kuriuos Ukraina kreipiasi skubios pagalbos, taip pat pritaria, kad energetikos situacija yra sudėtinga.

„Prieš akis laukia labai atšiauri žiema“, – leidiniui „Politico“ sakė anonimiškai kalbėjęs vienas aukšto rango Jungtinių Valstijų pareigūnas. „Žmonės mirs savo namuose, nes Rusija naikina energetikos infrastruktūrą."

Rusijos tikslas

Kiekviena žiema karo metu iki šiol Ukrainoje buvo sudėtinga, tačiau artėjantis sezonas išsiskirs, nes Rusija daugybę mėnesių vykdė oro antskrydžius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Vien rugpjūčio pabaigoje Maskva į šalies elektros gamybos įrenginius paleido daugiau kaip 200 raketų ir bepiločių orlaivių, taip sumažinusi Ukrainos elektros gamybos pajėgumus daugiau nei 9 gigavatais, teigia Ukrainos nacionalinio strateginių studijų instituto vyriausiasis tyrėjas ir energetikos rinkos ekspertas Henadijus Riabtsevas. Aštuonios elektrinės ir daugiau nei 800 šilumos tiekimo objektų tiesiog pradingo.

Pasak H. Riabtsevo, „realiausias scenarijus“, su kuriuo šalis susidurs šią žiemą, apima „elektros energijos tiekimo pramonei ir namų ūkiams apribojimą nuo 8 iki 14 valandų per dieną".

„Akivaizdu, kad Rusijos atakos tęsis, ir niekas negali garantuoti naujai atkurtų objektų apsaugos nuo atakų, nes Ukrainai trūksta gynybos sistemų“, – pridūrė jis.

Analitiko teigimu, atakos prieš Ukrainos atomines elektrines būtų ypač rimtos. Kijevo reaktoriai šiuo metu tiekia 60 procentų visos šalies galios, o bet kokie raketų smūgiai į energetikos infrastruktūrą, palaikančią šias elektrines, gali juos išjungti.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinėse Tautose anksčiau perspėjo, kad tokios atakos gali sukelti „branduolinę katastrofą“.

Branduolinės energetikos klausimas yra ypač svarbus ir dėl to, kad kitos Ukrainos kuro atsargos yra sumažėjusios. Šalies „dujų tiekimas gali būti nepakankamas poreikiams patenkinti šią žiemą“, sakė Rytų Europos energijos rinkų ekspertė Aura Sabadus, nes Kyjivui yra „neaišku“, kaip pasiekti savo dujų saugyklų užpildymo tikslus.

Kitas nenuspėjamas veiksnys yra pats oras. Pasak ECMWF „Copernicus“ klimato kaitos tarnybos direktoriaus Carlo Buontempo, vis dar nėra „aiškaus signalo“, rodančio, ar Ukrainoje ateinantys mėnesiai bus šalti.

Pagal blogiausią scenarijų – temperatūrai nukritus žemiau -10 laipsnių, o Maskvai pakirtus Ukrainos atominių elektrinių veikimą šalis gali susidurti ir su iki 20 valandų per parą trunkančiais elektros energijos tiekimo sutrikimais, sakė O. Charčenka.

Kartu tai sukeltų Europai dar vieną humanitarinę krizę.

„Daugiau žmonių paliks Ukrainą ir jie vyks į Europą“, – sakė Ukrainos įstatymų leidėja V. Hryb.

Bando užkirsti tam kelią

Ukraina ir jos partneriai dabar grumiasi, kad užkirstų kelią blogiausiems rezultatams.

Balandį Kyjivas įsakė didžiausioms šalies energetikos įmonėms apsaugoti savo energijos gamybos įrenginius, sako O. Charčenka. Tai apima smėlio maišus ir metalines konstrukcijas, užpildytas akmenimis, kurie turėtų apsaugoti energetikos objektus.

Tokia gynyba veiksminga prieš dronus ir kai kurias raketas, teigia O. Charčenka ir priduria, kad tai negali atlaikyti tiesioginių galingesnių sparnuotųjų raketų smūgių.

Tačiau Ukrainos atominės elektrinės liks visiškai neapsaugotos. Šalies valstybinė atominė įmonė „Enerhoatom“ tik rugsėjo pabaigoje pradėjo ruošti apsaugą, o tai reiškia, kad gynyba nebus laiku paruošta žiemai, teigia O. Charčenka.

Ukraina saulės baterijomis aprūpino daugiau nei 20 ligoninių visoje šalyje, siekdama užtikrinti nuolatinį energijos tiekimą, net jei būtų užpultos centralizuotos elektrinės. Bet tai nepadės šią žiemą, įsitikinusi parlamentarė V. Hryb.