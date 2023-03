Žlugo Putino siekis – NATO į karą atsakė taip, kaip jis nesitikėjo

Į tai dėmesį atkreipė Jungtinių Valstijų karinių pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas generolas Christopheris G. Cavolis, trečiadienį kalbėjęsis su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Valerijumi Zalužnu.

„Reaguodamas į Rusijos invaziją į Ukrainą, NATO aljansas rytiniame flange sukūrė didelę ir galingą karinę struktūrą. Dabar man paklūsta daugiau nei 40 000 karių ir dar 200 000 karių, kuriuos šalys paruošė, jei man jų prireiktų.

Turime beveik 100 orlaivių, kurie dabar patruliuoja oro erdvėje, beveik 100 laivų, kurie kontroliuoja situaciją vandenyje“, – sakė NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, skelbia UNIAN.

Jis ragino toliau ir remti Ukrainą iki pergalės, kad būtų užkirstas kelias Rusijos sėkmei.

„Turime ir toliau remti ukrainiečių potencialą, kad jie laimėtų. Rusija negali išeiti iš šio karo nugalėtoja, mūsų ateitis tiesiog to nepakeltų“, – C. G. Cavolis sakė per kalbą Berlyne.

Generolas pridūrė, kad JAV ir ES kasdien ruošia ukrainiečių karius tiek pagal dvišales programas, tiek pagal ES karinę pagalbą.

„Šiandien daugiau nei 11 000 Ukrainos karių kartu su mumis dalyvauja kolektyviniuose mokymuose įvairiose Europos vietose. Šie kariai galės daryti įtaką situacijai [mūšio lauke]“, – sakė C. G. Cavolis.