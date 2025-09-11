Žiniasklaida: Kadyrovo būklė dar labiau suprastėjo, jis priverstas nešiotis šlapimo maišelį

Anot šaltinio, R. Kadyrovas taip pat kiek atsitraukė nuo tiesioginio valdymo.
Skelbiama, kad Kadyrovo būklė prastėja
Šaltinis sako, kad R. Kadyrovas negali susitaikyti su savo liga ir jos keliamais apribojimais. Jis esą ne kartą pažeidė gydytojų nurodymus ir užsiiminėjo savigydos praktika, dėl kurios keletą kartų pateko į kritines situacijas.
„Vasario mėnesį įvyko dar viena krizė, po kurios jam buvo įtaisyta nefrostoma“, – cituojamas šaltinis.
Nefrostoma yra specialus vamzdelis, kuris per odą, gilesnius audinius ir inksto parenchimą įstatomas į inksto geldelę. Šlapimas iš inksto geldelės per įvestą vamzdelį nubėga į specialų surenkamąjį maišelį, pritvirtintą išoriniame vamzdelio gale.
Vietos kanaluose taip pat sumažėjo pranešimų apie R. Kadyrovo susitikimus. Kaip rašo minėtas portalas, R. Kadyrovas visiškai perdavė regiono vadovo kasdienes pareigas respublikos vyriausybės pirmininkui Magomedui Daudovui. Rugpjūčio mėnesį Čečėnijos vadovas surengė tik vieną susitikimą ir tik vieną posėdį savo darbo kabinete.
Pastaruoju metu R. Kadyrovas staigiai pakeitė aprangos stilių: Čečėnijos vadovas ėmė teikti pirmenybę plačioms kelnėms ir ilgoms, iki šlaunų vidurio, laisvoms sportinėms striukėms ar marškiniams. Be to, kai kuriuose savo socialinių tinklų įrašuose jis keletą kartų prisipažino, kad „visiškai metė sportą“.
Pavasarį R. Kadyrovas pareiškė, kad prašys V. Putino jį atleisti iš pareigų. Tačiau panašu, kad V. Putinas nesutiko.
„Baigdamas Vladimiras Vladimirovičius, komentuodamas paskutinius interneto komentarus, vėl pacitavo žinomus Marko Tveno žodžius: „Pranešimai apie mano mirtį yra labai perdėti“. Pridėjo, kad mums dar reikia dirbti ir dirbti. Vykdau aukščiausiojo vado įsakymą!“ – tada skelbė R. Kadyrovas.
Taip pat skelbta, kad R. Kadyrovas ruošia įpėdinį.
