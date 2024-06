Žiniasklaida: JAV ir Didžioji Britanija padeda Izraeliui ieškoti įkaitų

Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija, anot žiniasklaidos, padėjo Izraeliui rengtis karinei operacijai, per kurią šeštadienį buvo išgelbėti keturi Gazos Ruože laikomi įkaitai. Be kita ko, dėl šios tarptautinės pagalbos Izraelio žvalgyba daro pažangą ieškant įkaitų, rašo „The New York Times“.