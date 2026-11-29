Pasak „The Washington Post“, kuris remiasi dviem su vidinėmis bendrovės diskusijomis susipažinusiais šaltiniais, „SpaceX“ vadovas milijardierius verslininkas Elonas Muskas įniršo sužinojęs apie du atvejus, kai „Starlink“ terminalais buvo pasinaudota be leidimo.
Jo komandos vertinimu, šie atvejai buvo susiję su Irano veiksmais prieš JAV pajėgas.
„SpaceX“ ir Irano užsienio reikalų ministerija iš karto neatsakė į „Reuters“ prašymus pakomentuoti šią informaciją.
Pasak „The Washington Post“, Irano kariuomenės naudojimasis „Starlink“ buvo aprašytas įslaptintoje ataskaitoje, pateiktoje JAV gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui.
Vykstant karams Ukrainoje ir Irane, vis daugiau dėmesio skiriama „Starlink“ naudojimui geopolitinių konfliktų zonose, JAV vyriausybės vykdomai šios paslaugos kontrolei ir neteisėtam jos naudojimui subjektų, kuriems taikomos sankcijos.
Nors „Starlink“ neturi leidimo veikti Irane, E. Muskas anksčiau yra sakęs, kad ši paslauga šalyje veikia.
Irano valdžios institucijos neramumų metu yra ribojusios gyventojų prieigą prie interneto, įskaitant sausį visoje šalyje vykusius protestus, per kuriuos žuvo žmonių. Po šių protestų JAV vyriausybė kontrabanda į Iraną įvežė tūkstančius „Starlink“ terminalų, pranešė „The Wall Street Journal“.
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