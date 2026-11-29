Tęsiantis JAV ir Irano konfliktui, abi valstybės nesutaria dėl laivybos šiame strategiškai svarbiame energijos išteklių transportavimo kelyje. JAV kariuomenė lydi sąsiauriu plaukiančius laivus, nepaisydama Irano Islamo Respublikos pastangų jį uždaryti.
Remdamasi Irano kariuomene, valstybinė žiniasklaida pranešė, kad po smūgio prie pietų Irane esančio Siriko rajono krantų gelbėtojai ieško laivo savininko.
Pranešama, kad kiti du laivu plaukę žmonės buvo surasti ir nugabenti į ligoninę.
Karas prasidėjo vasario mėnesį po JAV ir Izraelio smūgių Iranui, o diplomatinės pastangos jį užbaigti įstrigo, ypač po to, kai žlugo birželį pasiektas susitarimas, kuriame buvo numatytas kelias ilgalaikiam konflikto sureguliavimui.
Iranas pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris galėtų būti atvertas per dvi dienas, tačiau tik tuo atveju, jei Vašingtonas sutiktų su jo reikalavimais, įskaitant reikalavimą panaikinti sąsiaurio blokadą.
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