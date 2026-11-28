Paklaustas, ar buvo įsilaužta į oro pajėgų platformą „Cloud One“, Pentagonas tiesiogiai nepaneigė, kad sistema buvo pažeista.
„Karo departamento sistemos yra saugios ir apsaugotos, jas visą parą, septynias dienas per savaitę prižiūri geriausi pasaulio specialistai ir komandos. Toliau užtikrinsime visų itin svarbių operacijų ir programų veikimą“, – penktadienį vakare naujienų agentūrai AFP pasakė vienas Gynybos departamento pareigūnas.
„Vadovaudamasis savo politika ir operacijų saugumo reikalavimais, Karo departamentas nekomentuoja savo tinklų būklės“, – anksčiau penktadienį pareiškė kitas Gynybos departamento pareigūnas.
„Galėjo būti atskleista įslaptinta karinė informacija“
Vienas iš didžiausių JAV transliuotojų „NBC News“ penktadienį, remdamasis neįvardytu JAV pareigūnu, pranešė, kad buvo įsilaužta į debesijos platformą ir kad per ataką „galėjo būti atskleista įslaptinta karinė informacija“.
Apie saugumo pažeidimą penktadienį anksčiau pranešė naujienų agentūra „Reuters“.
JAV federalinių institucijų veiklą nušviečiantis „Federal News Network“ taip pat patvirtino įsilaužimo faktą, remdamasis „su incidentu susipažinusiu asmeniu“.
„Federal News“ pranešė, kad rangovai įsilaužimą aptiko kiek anksčiau šiais metais, atlikdami sistemos techninės priežiūros darbus.
Pranešama ataka – naujausias atvejis virtinėje didelių JAV valdžios institucijų ir privataus sektoriaus skaitmeninės infrastruktūros sutrikimų.
Pastarosiomis savaitėmis taip pat buvo pranešama apie įsilaužimus į Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) ir Federalinio tyrimų biuro (FTB) sistemas.
Nuo panašaus pobūdžio atakų taip pat nukentėjo didžiųjų JAV finansų įstaigų, įskaitant „JPMorgan Chase“, „Visa“ ir „Mastercard“, tiekėjai.
Kitais atvejais, pavyzdžiui, sutrikus „Microsoft Outlook“ veikimui, kilus JAV oro eismo valdymo sistemos sutrikimui ir anksčiau šį mėnesį pranešus apie problemas itin slaptame Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) tinkle, pareigūnai stengėsi pabrėžti, kad sutrikimus sukėlė techninės priežiūros darbai arba gedimai, o ne įsilaužimai.
Atakos ir sistemų sutrikimai vyksta ne tik Jungtinėse Valstijose.
Praėjusią savaitę Europos Komisija pranešė, kad spalį patyrė naudojant dirbtinį intelektą (DI) įvykdytą kibernetinę ataką.
Ketvirtadienį kibernetinė ataka buvo surengta ir prieš naujienų agentūrą AFP, todėl teko laikinai išjungti vieną pagrindinių klientams skirtų agentūros sistemų.
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