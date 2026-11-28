Vis dėlto incidentas tebėra tiriamas kartu su Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryba ir Vidaus saugumo taryba. Šios institucijos siekia užtikrinti, kad kibernetinės grėsmės būtų nustatomos ir šalinamos joms kylant.
Pentagono Kibernetinės gynybos vadovybė neutralizavo grėsmę JAV karinių oro pajėgų platformai „Cloud One“ ir sustiprino kariuomenės kibernetinį saugumą, teigė minėtas asmuo. Platforma „Cloud One“, be kitų funkcijų, leidžia karinėms oro pajėgoms koordinuoti veiklą visame pasaulyje, įskaitant operacijas, logistiką, techninės priežiūros įrašus, ginkluotės stebėseną ir personalo duomenų valdymą.
JAV karinės oro pajėgos atsisakė komentuoti konkrečių tinklų ir sistemų veikimo būklę, tačiau pabrėžė, kad nuolat atnaujina savo debesų kompiuterijos pajėgumus, siekdamos prisitaikyti prie kintančių karinių ir gynybos operacijų poreikių.
Apie incidentą, apie kurį pirmą kartą penktadienį pranešė naujienų agentūra „Reuters“, paskelbta tuo metu, kai kyla vis daugiau nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio kibernetiniam saugumui.
Dėl pažangių ir nuolat tobulėjančių galimybių dirbtinis intelektas gali aptikti programinės įrangos kodo pažeidžiamumus, keliančius grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, elektros tinklams, vandens tiekimo sistemoms ir finansų įstaigoms. Pastaruoju metu įvykusi virtinė kibernetinių atakų ir veiklos sutrikimų sukėlė susirūpinimą dėl šalies skaitmeninių tinklų pažeidžiamumo ir galimų tolesnių veiklos sutrikimų.
Atskirai buvo įsilaužta į neįslaptintą Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) sistemą ir Federalinio tyrimų biuro (FTB) nacionalinę teisėsaugos duomenų bazę. Pentagonas pareiškė, kad jo kritiškai svarbios operacijos ir taikomosios programos yra saugios ir apsaugotos.
Šį mėnesį vyriausybės pareigūnai taip pat nustatė, kad Federalinės aviacijos administracijos (FAA) ryšių tinklo programinės įrangos pataisų diegimas, reaguojant į dirbtinio intelekto aptiktas problemas, galėjo būti viena iš tikėtinų priežasčių, kodėl šį mėnesį buvo sustabdyti lėktuvų skrydžiai. Be to, buvo užfiksuoti atskiri veiklos sutrikimai, susiję su „Microsoft“ ir „JPMorgan Chase“, taip pat įsilaužta į finansų įstaigoms paslaugas teikiančių trečiųjų šalių tiekėjų sistemas.
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