Ministerijos atstovas nurodė, kad per incidentą, apie kurį sužinota ketvirtadienį vakare, buvo „mėginta neteisėtai prisijungti prie mūsų sistemų“.
Šis incidentas įvyko pasaulyje daugėjant kibernetinių atakų ir grėsmių.
„Mūsų komanda ir kibernetinio saugumo specialistai toliau tiria kibernetinę ataką prieš ministerijos sistemas“, – teigė atstovas.
„Bendradarbiaudami su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir Vyriausybės kibernetinio koordinavimo centru, siekiame išsiaiškinti mėginimo neteisėtai prisijungti prie mūsų sistemų priežastis.“
Dėl šio incidento atsargumo sumetimais buvo laikinai išjungtos kelios Darbo ir pensijų ministerijos paslaugos. Kai kurios iš jų šeštadienį vis dar neveikė.
Ministerija patikino, kad įprasti socialinių išmokų ir pensijų mokėjimai nesutriko. Pareigūnai taip pat teigė neturintys įrodymų, kad būtų nutekinti kokie nors asmens duomenys.
Pastaruoju metu įmonės ir vyriausybinės institucijos susiduria su virtine technologinių sutrikimų, dėl kurių pastarosiomis savaitėmis sutriko tokių organizacijų kaip „Microsoft“ ir JAV Federalinės aviacijos administracijos internetinių sistemų veikla.
Didžiosios Britanijos vidaus žvalgybos tarnyba MI5 ir Gynybos ministerija šią savaitę perspėjo karinę paramą Ukrainai teikiančias Jungtinės Karalystės įmones apie dažnėjančius Rusijos vykdomus sabotažo veiksmus.
Jungtinė Karalystė patarė šioms įmonėms, kaip sumažinti pažeidžiamumą, atpažinti priešišką žvalgybinę veiklą, apie ją pranešti ir sumažinti galimos atakos padarinius.
Rugpjūtį per kibernetinę ataką buvo nusitaikyta į tris Didžiosios Britanijos oro uostus, priklausančius „Manchester Airports Group“. Per ją buvo pavogti daugiau nei 8 mln. klientų asmens duomenys.
Kitas panašus incidentas praėjusiais metais smarkiai paveikė bendrovę „Jaguar Land Rover“. Kibernetinės atakos taip pat sutrikdė mažmeninės prekybos tinklo „Marks & Spencer“, prabangių universalinių parduotuvių tinklo „Harrods“ ir prekybos kooperatyvo „Co-op“ veiklą.
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