„FIFA glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis, įskaitant teisėsaugą“, – teigiama naujienų agentūrai AP atsiųstame organizacijos pareiškime.
FIFA nenurodė, kada įvyko kibernetinė ataka ir kokio pobūdžio informacija buvo pavogta.
Praėjusią savaitę „Handsome Boy Hacking Club“ pasivadinusi grupuotė socialiniame tinkle „X“ paskelbė ekrano nuotrauką, kurioje, kaip teigiama, užfiksuoti FIFA failai.
Po trijų dienų, atsakydama į įrašą apie nutekintus daugiau nei 12 gigabaitų vidinių dokumentų, ji leido suprasti prisiimanti atsakomybę už šį įsilaužimą.
Infantino sulaukė kritikos
„FIFA griežtai smerkia neteisėtą informacijos, ypač asmens duomenų, gavimą ir viešinimą, – nurodė organizacija savo pareiškime. – Tokie veiksmai yra šiurkštus ir nepriimtinas privatumo pažeidimas, galintis turėti reikšmingų pasekmių su tuo susijusiems asmenims.“
Saugumo pažeidimas įvyko tuo metu, kai FIFA ir jos prezidentas Gianni Infantino sulaukė kritikos dėl sužlugdyto slapto plano parduoti pasaulio čempionato akcijas privatiems investuotojams.
G. Infantino taip pat siekia pratęsti savo 11 metų trunkantį vadovavimą FIFA iki 2031-ųjų.
Jis laikomas favoritu kovo 18 dieną vyksiančiuose rinkimuose, o kiti kandidatai yra japonas Kohzo Tashima ir prancūzas Philippe'as Diallo
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.