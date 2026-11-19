„Reaguodama į atskleistą kibernetinę kampaniją, Europos Komisija ėmėsi būtinų veiksmų, – sakė Europos Komisijos atstovas Thomas Regnier, kurį cituoja „Politico“. – Buvo atakuotos atskiros sistemos. Pagal įprastą mūsų tvarką informavome nukentėjusius asmenis.“
Maždaug dešimt dienų trukusio incidento metu, portalo duomenimis, buvo išjungtos kelios sistemos. Tarp jų buvo žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos, naudojamos atlyginimams apskaičiuoti ir darbo laikui apskaityti, taip pat medicininių išlaidų kompensavimo sistema.
Informuoti Komisijos nariai
Komisija taip pat į skubų posėdį sušaukė aukščiausią savo vidaus krizių valdymo organą. Už technologijų sritį atsakinga Europos Komisijos narė Henna Virkkunen trečiadienį apie incidentą informavo kitus Komisijos narius.
Europos Komisija kol kas oficialaus komentaro nepateikė, informuoja agentūra „Reuters“.
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