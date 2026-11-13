Kibernetinis incidentas: galėjo būti paveikti kelių šimtų asmenų duomenys

Vygantas Paigozinas teigia, kad tai buvo tikslinga ir rimta kibernetinė ataka, kurios metu siekta ne tik pasiekti jautrius informacinės sistemos duomenis, bet ir padaryti didelę žalą visai infrastruktūrai.
„Kalbame kol kas apie kelis šimtus asmenų, tarp jų – ir fiziniai asmenys, ir tam tikros įmonės. Tiek Lietuvos, tiek nedidelė dalis, tikėtina, bus užsienio. Dėl visų asmenų, kurių identifikuota, kad galėjo būti (nutekinti duomenys – BNS), dar tai tikrai nepadėtas taškas, kad tikrai jų duomenys buvo vienokiu ar kitokiu būdu neteisėtai pasisavinti, nukopijuoti ar peržiūrėti“, – LRT radijui penktadienį sakė V. Paigozinas.
„Visi šitie asmenys nedelsiant jau nuo lapkričio 11 dienos buvo informuoti individualiai. Pažeidimo duomenų galbūt mastas nėra toks didelis, (...) palyginti šalies mastu“, – pridūrė jis.
Vygantas Paigozinas: dėl kibernetinio incidento galėjo būti paveikti kelių šimtų asmenų duomenys
Laikinojo Lietuvos muitinės vadovo teigimu, galėjo būti paveikti asmeniniai duomenys – vardas ir pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, Lietuvos piliečių asmens kodai.
Kaip rašė BNS, Muitinės departamentas trečiadienį pranešė, kad dėl kibernetinio incidento galėjo būti paveikti lapkričio 9–10 dienomis prie Bendrojo naudotojų valdymo portalo (BAP) besijungusių naudotojų asmens duomenys.
Anot V. Paigozino, pirminiais duomenimis, tai buvo tikslinga kibernetinė ataka, todėl ji vertinama kaip labai rimta: „Tai ne šeštos ar septintos klasės pažengusio moksleivio, turinčio tam tikros srities žinių, bandymai.“
„Visi požymiai rodo, kad buvo bandyta padaryti kur kas didesnės žalos ir patekti žymiai giliau į visas informacinės sistemos posistemes, kur saugomi žymiai jautresni ir didesnių apimčių duomenys. Taip pat, tikėtina, siekta pakenkti ir padaryti didelės žalos visai infrastruktūrai“, – aiškino jis.
V. Paigozinas sako, kad pirminiai požymiai rodo, jog neteisėta prieiga prie duomenų galėjo būti pasinaudota nepakankamai apsaugotu vienu iš BAP portalo techninių funkcionalumų.
Savo ruožtu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Antanas Aleknavičius taip pat sako, kad kibernetinis incidentas yra vertinamas kaip pakankamai rimtas.
„Viskas priklauso nuo poveikio sistemoms. Šiuo atveju jis tikrai pakankamai rimtas, nes galimas poveikis tiek asmens duomenims, tiek pačiai informacinei sistemai“, – teigė A. Aleknavičius.
Prieiga prie minėto portalo laikinai sustabdyta, o apie lapkričio 10-ąją nustatytą incidentą muitinė pranešė tos pačios dienos vakarą.
„Pats incidentas lokalizuotas jau ir šiam momentui galima pilnai patvirtinti tai, kad tikrai visiškai lokalizuotas, paveikta infrastruktūra izoliuota pilnai, tačiau techninis asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimas dar tęsiamas“, – sakė V. Paigozinas.
Rekomenduojama būti atidiems gavus elektroninius laiškus, SMS žinutes ar skambučius, kuriuose prašoma pateikti asmeninę ar finansinę informaciją, patariama nespausti įtartinų nuorodų ir atidžiai tikrinti interneto svetainių adresus.
Kaip pažymėjo muitinė, apie galimą duomenų saugumo pažeidimą teikiama informacija Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir Europos Sąjungos institucijoms, pradėtas tyrimas.
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