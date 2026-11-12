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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kėdainių rajone sulaikyta beveik 12 tūkst. pakelių iš Latvijos gabentų cigarečių

2026-11-12 12:38 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 12:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai praėjusią savaitę Kėdainių rajone sulaikė dviem lengvaisiais automobiliais iš Latvijos gabentus neteisėtus cigarečių krovinius.

Kontrabanda Muitinės nuotr.

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai praėjusią savaitę Kėdainių rajone sulaikė dviem lengvaisiais automobiliais iš Latvijos gabentus neteisėtus cigarečių krovinius.

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Beveik 12 tūkst. pakelių rūkalų du kauniečiai vežėsi sukrovę į „Volkswagen Passat“ automobilius.

Magistraliniame kelyje A8 penktadienio vakarą patruliavę MKT Kauno skyriaus pareigūnai du automobilius „VW Passat“ sustabdė patikrinti Kėdainių rajone, ties Nociūnų kaimu. 

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Abiejų mašinų salonai ir bagažinės buvo pilni cigarečių „Winston Blue“ ir „Marlboro“, rūkalai buvo be banderolių. 

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Iš viso rasta 239 tūkst. vnt. (11 950 pakelių) cigarečių, kurių vertė, priskaičiavus mokesčius – daugiau nei 60 tūkst. eurų. 

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Abu vairuotojai, Kauno miesto gyventojai, neslėpė cigaretes, kad cigaretes iš Latvijos vežėsi pardavimui.

Neteisėti rūkalai ir automobiliai sulaikyti, o MKT Kauno skyriuje pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Tyrimams vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

Pažeidėjams skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

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MKT pareigūnams šis sulaikymas priminė laikus, kai iš kaimyninių šalių teritorijų į Lietuvą važinėjo vadinamieji „kontrabandos karavanai“. Tuomet sieną kirsdavo keli ar net keliolika lengvųjų automobilių su cigarečių, dažniausiai baltarusiškos kilmės, kontrabanda.

„Pastaraisiais metais situacija šešėlinėje tabako gaminių rinkoje sparčiai keičiasi: didžioji MKT pareigūnų ikiteisminiuose tyrimuose sulaikomų cigarečių dalis paprastai būna įvežta iš Latvijos. Pareigūnai įtaria, kad ir šios sulaikytos cigaretės galėjo būti padirbtos šešėliniame Latvijos fabrike“, – rašoma MKT pranešime.

Vertindami rizikas dėl naujų neteisėtų rūkalų srautų krypčių, pasikeitusių gabenimo tendencijų ir šešėlinių tabako fabrikų veiklos Latvijoje MKT pareigūnai stiprina patruliavimą ir automobilių kontrolę vidaus keliuose. Pastarasis vienas po kito važiavusių automobilių sulaikymas yra tokios kontrolės pavyzdys.

indeliai.lt

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