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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Muitinė prisimena pyragų dieną: štai ko rasdavo „kepiniuose“

2026-11-06 10:07 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 10:07
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Muitininkai įvairių kontrabandinių prekių randa ir įvairiuose kepiniuose, penktadienį pranešė Lietuvos muitinė.

Kontrabanda ir pyragai (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (16)

Muitininkai įvairių kontrabandinių prekių randa ir įvairiuose kepiniuose, penktadienį pranešė Lietuvos muitinė.

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„Per daugelį metų duona, tortai ir pyragai ne kartą virto alkoholio, cigarečių ar net narkotinių medžiagų slėptuvėmis, o kai kurie muitininkų sulaikyti daiktai šiandien eksponuojami Lietuvos muitinės muziejuje“, – rašoma Pyragų dienos proga išplatintame pranešime.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kontrabanda ir pyragai (nuotr. pranešimo spaudai)

Seniausias muziejaus eksponatas – duonos kepaliukas

Kaip skelbia muitinė, ko gero, seniausias tokio pobūdžio muziejaus eksponatas yra rusiškos duonos kepaliukas su jame paslėptu buteliu degtinės, kurį Panemunės kelio posto muitininkai 1999 metų rugsėjo 9 dieną aptiko maršrutiniame autobuse „Kaliningradas–Talinas“.

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2015 metų vasarį Šalčininkų kelio posto muitinės inspektoriai maršrutiniame autobuse „Voronovas–Šalčininkai“ po sėdynėmis aptiko maišą su duona. Išgremžtuose kepaluose buvo paslėpti beveik keturi blokai neteisėtai gabentų „Premjer“ ir „99 Nine Nine“ cigarečių be banderolių.

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Savininko nustatyti nepavyko, cigaretės buvo sulaikytos.

Torte – cigaretės

2016 metų spalį per Medininkų muitinės kelio postą Baltarusijos pilietė gabeno tortą. Rožiniu glajumi apteptas kepinys turėjo tapti staigmena Lietuvoje laukiančiai draugei, tačiau patikrą vykdę muitinės pareigūnai kilstelėjo tortą ir šis pasirodė įtartinai lengvas.

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Žvilgtelėjus atidžiau, paaiškėjo, kad po rožinės spalvos glajumi slypi 190 kontrabandinių cigarečių „Queen“ pakelių.

Bene brangiausių tortų krovinį 2021 metų liepą sulaikė Muitinės kriminalinė tarnyba, kai Medininkuose buvo patikrintas krovininis vilkikas, kuriuo tranzitu per Lietuvą iš Maskvos į Rusijos Kaliningrado sritį vežta 1 tūkst. 152 dėžės vaflių tortų.

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Muitinės pareigūnams toks krovinio gabenimo būdas pasirodė keistokas: viduvasario karštyje šimtai tortų buvo vežami be jokios rimtesnės izoliacijos, ne šaldytuve, o tiesiog tentinėje puspriekabėje.

Patikrinus puspriekabę, paaiškėjo, kad vietoje konditerijos gaminių dėžės pilnos baltarusiškų cigarečių „Minsk Capital MS“. Iš viso vilkike aptikta 414 tūkst. pakelių neteisėtų rūkalų, kurių vertė su mokesčiais siekė 1,45 mln. eurų.

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Įsimintini ir šių metų gegužę Vilniuje, Lietuvos pašto logistikos centre, muitininkų sulaikyti pyragai iš Kanados. Pareigūnus nustebino siuntėjų įžūlumas: 10 pyragų siunta skleidė labai aitrų, kanapėms būdingą kvapą.

Tad muitininkai pernelyg nenustebo, kai pyragų viduje rado plastiko maišelius su džiovintomis kanapėmis. Bendras saldumynų siuntos svoris buvo apie 5 kilogramus, o kanapių „įdaras“ juose sudarė apie pusę kilogramo.

Vėliau ikiteisminio tyrimo metu Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnams pavyko nustatyti du įtariamuosius, kurių vienas įtariamas organizavęs, o kitas – bendrininkavęs organizuojant narkotikų kontrabandą.

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