Sinkevičius prakalbo apie Valio ateitį ministro poste: sunku pasakyti, kiek Dievulis mums dienų dovanojęs

„Iš tikrųjų sunku pasakyti, kiek Dievulis mums dienų ir valandų kiekvienam iš mūsų yra dar dovanojęs. Aš manau ir tikiu, kad biudžetą priimsime ir kad niekas neiškeliaus nei pas šventą Petrą, nei į Santaros klinikas, kad galbūt tas emocinis laukas atslūgs“, – Seime ketvirtadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Premjeras apie Valio ateitį ministro poste: sunku pasakyti, kiek Dievulis mums dienų dovanojęs
Vis dėlto premjeras pripažino, kad šalies finansinė padėtis yra įtempta ir jam kelia nerimą. Pasak Vyriausybės vadovo, situacijos rimtumas yra suprantamas, o problemoms spręsti jau imamasi veiksmų.
„Taip, finansinė padėtis, nustumiant į šoną humorą, gal šiek tiek juodą humorą, yra įtempta, bet mes lygiai taip pat suprantame situacijos rimtumą ir nežiūrime į tai pro pirštus. Mane tikrai neramina finansinė padėtis, žinau, kokie žingsniai yra daromi“, – sakė jis.
M. Sinkevičius pažymėjo, kad Lietuva nėra vienintelė su finansiniais sunkumais susidurianti Europos valstybė.
Anot jo, panašią įtampą patiria ir Estija bei Suomija, todėl svarbu ieškoti ilgalaikių sprendimų, kurie leistų grįžti prie fiskalinio tvarumo.
„Tam prireiks laiko, tam prireiks ne tik politinės ambicijos, bet ir politinės valios“, – pabrėžė premjeras.
Premjeras apie Valio ateitį ministro poste: sunku pasakyti, kiek Dievulis mums dienų dovanojęs
Kalbėdamas apie finansų ministro vaidmenį šiame procese, Vyriausybės vadovas išreiškė viltį, kad T. Valys ir toliau prisidės prie reikalingų sprendimų priėmimo.
„Aš noriu tikėti, kad visame tame procese žmogus man iš dešinės (T. Valys – ELTA) bus ir mano atrama, ir parama, ir tų procesų bei sprendimų iniciatorius pokalbyje su Seimu“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbė ELTA, šiuo metu Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Biudžeto projektą šiomis savaitėmis apsvarstė komitetai, Seimo salėje pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d. Po pirmojo svarstymo projektas bus grąžintas tobulinti Vyriausybei.
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