Gautas naujas skundas dėl Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos

Skundas gautas po to, kai ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame Vyriausybės vadovas ir apgynė disertaciją, baigė tyrimą dėl galimo plagiato ir suteikė pusmetį pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūlė naikinti mokslų daktaro laipsnio.
„Patvirtiname, kad šią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo naują skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų rengiant M. Sinkevičiaus disertaciją, po ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priimto sprendimo“, – BNS ketvirtadienį nurodė tarnyba.
„Su skundu susipažinta, šiuo metu atliekamas pirminis jo vertinimas ir rengiamasi pradėti tyrimą. Pagal galiojančią skundų nagrinėjimo tvarką per tris darbo dienas nuo pavedimo susipažinti su skundo medžiaga gavimo dienos kontrolieriui turi būti pateiktas siūlymas dėl tyrimo pradėjimo arba nepradėjimo“, – aiškino ji.
Akademinės etikos kontrolierė gavo naują skundą dėl Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos
Sprendimą dėl tyrimo pradėjimo, pasak Akademinės etikos kontrolierės Redos Cimmperman, tarnyba turėtų priimti šiomis dienomis, kai teisininkai įvertins skundą.
Jeigu tyrimas būtų pradėtas, teisės aktai numato, kad jis turi būti atliktas ir sprendimas priimtas per 30 dienų nuo skundo gavimo arba tyrimo pradėjimo dienos, tačiau esant sudėtingoms aplinkybėms arba poreikiui surinkti papildomą informaciją, šis terminas įstatymo nustatyta tvarka gali būti pratęstas du kartus po keturis mėnesius.
Skunde, su kuriuo susipažino BNS, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus prašoma pradėti tyrimą dėl galimų M. Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimų rengiant ir ginant 2015 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete apgintą daktaro disertaciją.
Skunde taip pat prašoma konstatuoti plagiato ir mokslinio nesąžiningumo pažeidimus, o nustačius šiurkščius akademinės etikos pažeidimus – įpareigoti universitetą panaikinti sprendimą dėl M. Sinkevičiui suteikto mokslo daktaro laipsnio.
Pareiškėjo teigimu, spalio pabaigoje ISM Etikos komisija jau pripažino plagiato ir disertacijos savarankiškumo reikalavimo pažeidimus, tačiau didelė dalis nustatytų tekstinių sutapčių nebuvo tinkamai įvertintos.
Skunde nurodoma, kad atlikus disertacijos patikrą „Turnitin“ sistema, nustatyta 20 proc. teksto sutaptis, o nepriklausoma tarptautinė ekspertė išskyrė 22 netinkamo tekstų perėmimo atvejus, iš kurių 18 įvertino kaip sunkius.
Kaip rašė BNS, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija spalio 30 dieną pranešė premjero 2015 metais apgintoje disertacijoje apie alkoholio vartojimą nustačiusi penkis plagijavimo atvejus ir du teksto sutapties, svetimo teksto naudojimo, bet ne plagiato atvejus.
Komisijos vertinimu, M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą akademinio sąžiningumo principą ir Doktorantūros reglamente numatytą disertacijos savarankiškumo reikalavimą.
Jam suteiktas pusmetis nustatytiems pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūloma dėl to iš karto naikinti mokslų daktaro laipsnio. Premjeras yra pripažinęs nustatytus pažeidimus ir žada parengti viešai skelbiamą disertacijos atitaisymo priedą.
Tyrimas atliktas po to, kai liepą kilo diskusija dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje. Pats Vyriausybės vadovas anksčiau ne kartą teigė darbą rengęs etiškai ir atmetė kaltinimus plagiatu.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
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