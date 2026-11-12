Sinkevičius: Lietuvos delegacija yra atvira pokalbiui su Kinijos atstovais

„Vyriausybės programoje yra pasakyta, kad Lietuva sieks atkurti diplomatinio atstovavimo santykius su Kinijos Liaudies Respublika iki tokio lygio, koks yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Tai noras pasikalbėti, kokių reikia žingsnių iš Lietuvos ir Kinijos, kad toks programos punktas galėtų būti realizuojamas“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė M. Sinkevičius.
Premjeras akcentavo, kad susitikime nedalyvaus politinio lygmens atstovai – ministrai ar viceministrai.
„Manau, kad Lietuvos delegacija yra atvira pokalbiui be išankstinių kažkokių raudonų linijų. Matysime, (...) kokias prielaidas sukurs judėjimui į priekį“, – teigė Vyriausybės vadovas.
Anot jo, valstybių tarpusavio santykiai turėtų būti atkuriami diplomatiniais kanalais.
„Santykiai yra kuriami, peržiūrimi, atkuriami diplomatiniu būdu, o ne per žiniasklaidą, skambiomis antraštėmis, pareiškimais“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad trečiadienį Lietuvoje viešintys Kinijos diplomatai Seime susitiko su parlamentinės grupės „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“ atstovais.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
Premjeras M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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