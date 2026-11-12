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Mindaugas Sinkevičius: PVM vaistams didinimas paveiktų reikšmingą dalį visuomenės, nepalaikyčiau

2026-11-12 08:51 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 08:51
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad didesnio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymas vaistams turėtų reikšmingą poveikį visuomenei, todėl tokio sprendimo nepalaikytų.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (12)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad didesnio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymas vaistams turėtų reikšmingą poveikį visuomenei, todėl tokio sprendimo nepalaikytų.

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Ieškant papildomų pajamų į biudžetą, galimybes peržiūrėti kai kurias lengvatas trečiadienį aptarė koalicijos taryba, tačiau sutarimo šiuo klausimu nerasta.

„Kalbant apie spaudą ir vaistus, buvo kalba apie PVM tarifus – yra lengvatiniai PVM tarifai 5 ir 12 proc., jie yra taikomi pakankamai plačiai, (…) 5 proc. yra taikomi vaistams ir periodikai, 12 proc. – atskiriems kitiems dalykams. Tai procentų (…) padidinimas reikšmingai paveiktų mūsų visuomenę, (…) to nedarysime, (…) kol kas, kol nėra sutarimo, aš nenoriu į eterį paleisti svarstymų, kurie greičiausiai neturės eigos, todėl susilaikysiu“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.

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„Akivaizdu, kad to negalėčiau įsivaizduoti, ir tą pasakiau koalicijoje, kad viena ranka padidiname pensijas, (…) o kita ranka sakome, peržiūrėsime PVM vaistams ir jisai ūgtels keliais procentas. Čia būtų – viena ranka duoda, glosto, kita ranka muša“, – tikino jis.

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Apie tai, kad nepritartų lengvatos vaistams naikinimui, kalbėjo ir demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius, „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.

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Tiesa, anot premjero, sprendžiant dėl lengvatų taikymo „taškas nėra padėtas“, bus vertinami skirtingi scenarijai.

„Kaip politikai, natūralu, kad sveriam – panaikinus lengvatą, tu paliesi neabejotinai tam tikrą visuomenės grupę ir reikia objektyviai vertinti, kadangi gyvenam ir geopolitiniam sudėtingumą, ir laikotarpis sudėtingas, ir norisi turbūt kuo mažiau kažkokio papildomo erzelio“, – pažymėjo Vyriausybės vadovas.

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„Norisi susitelkimo ir ramybės, kad visuomenei kaip įmanoma būtų toks susitarimas ir darna, ne įtampa ir ne abejonė. Todėl mes labai aiškiai noriu pasakyt, kad mes kaip tie kurmiai – devynis kartus skaičiuojame ir tada tik jau kai nuspręsime, kažką darysime“, – teigė M.Sinkevičius.

Siekiant papildyti biudžeto pajamas, valdantieji sutarė dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujo viršpelnio apmokestinimo schemos, kuri bus taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.

2027 m. biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, tačiau Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas kitąmet bus didesnis.

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