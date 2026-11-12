Premjeras per lapkritį žada sprendimus dėl automatinio priedangų atrakinimo

„Sutarėme, kad per lapkričio mėnesį bus sprendimai“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, šiuo metu nagrinėjamas siūlymas, kad į mobilųjį telefoną gavus oro pavojaus signalą žmogus taip pat gautų informaciją apie arčiausiai jo esančią priedangą ir kodą įėjimui.
Naujausias diskusijas apie gyventojų saugumą oro pavojų metu paskatino trečiadienio nakties įvykiai, kai regione užfiksuoti keturi dronai, o vienas jų įskrido į Lietuvos oro erdvę.
Žiniasklaida skelbė, jog dalis savivaldybių atstovų nerimauja, kad žmonėms lengvai patenkant į neprižiūrimas priedangas naktimis ar savaitgaliais gali pasitaikyti vandalizmo ar vagysčių atvejų.
M. Sinkevičius ragino pasitikėti visuomene. Be to, pasak jo, prieinamose priedangų vietose neturėtų būti vertingo turto.
„Priedangos įprastai yra skirtos laikinai pabūti, kol pavojus praeis. Ten nelaikomi vertingi daiktai, nesandėliuojamas turtas. Manau, kad nesudėtinga, galų gale, priedangose, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, turėti kameras“, – sakė premjeras.
„Tai yra patalpa, kur turi būti kėdės atsisėsti, kažkoks sanitarinis mazgas, užtikrinta elektra. Ten turbūt nėra vieta, kur kažką niokos ar ateis pavogti“, – pridūrė jis.
„Reikia pasitikėti visuomene, pasitikėti savivaldos vadovais, kurie tą klausimą galėtų sukoordinuoti ir išspręsti“, – kalbėjo ministras pirmininkas.
Tarnybų duomenimis, labiausiai tikėtina, kad Lietuvos oro erdvę trečiadienį drumstė ukrainietiški dronai, turėję atakuoti Rusijos objektus, tačiau nukrypę nuo kurso.
Tą pačią naktį taip pat užfiksuota apie dešimt meteorologinių balionų žymų, dėl kurių Vilniaus oro uoste buvo apribotas lėktuvų tūpimas, tačiau kilti orlaiviams leista.
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