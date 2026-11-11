Lietuvos muitinė prabilo apie kibernetinę ataką: galėjo nutekėti asmenų duomenys

Apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą informuojamos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir atitinkamos Europos Sąjungos institucijos. Anksčiau apie incidentą buvo informuoti Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ir Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra. Dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo pradėtas tyrimas.
Dėl saugumo Bendrojo vartotojų valdymo portalo (BAP) prieiga lieka sustabdyta. Tai daugiausia paveikia fizinius asmenis ir mažas įmones, naudojančias BAP autorizacijai kitose sistemose. Kitos bei atstovų muitinėje (tarpininkų) naudojamos sistemos ir paslaugos veikia įprastai.
Rekomenduoja būti itin atidiems gavus elektroninius laiškus
Asmenims, kurių duomenys galėjo būti paveikti, Lietuvos muitinė rekomenduoja būti itin atidiems gavus elektroninius laiškus, SMS žinutes ar skambučius, kuriuose prašoma pateikti asmeninę ar finansinę informaciją. Rekomenduojama nespausti įtartinų nuorodų ir atidžiai tikrinti interneto svetainių adresus. Oficialios Lietuvos muitinės interneto svetainės yra muitine.lrv.lt ir mano.muitine.lt.
Lietuvos muitinė tęsia incidento suvaldymo ir saugumo užtikrinimo priemones: ribojami ir izoliuojami ryšiai su paveikta infrastruktūra, išsaugomi tyrimui reikalingi duomenys ir rengiamasi saugiam sistemų atkūrimui. Incidentui valdyti taip pat pasitelkti išoriniai infrastruktūros ir kibernetinio saugumo specialistai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.