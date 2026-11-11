Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos muitinė prabilo apie kibernetinę ataką: galėjo nutekėti asmenų duomenys

2026-11-11 16:52 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Parengė:
2026-11-11 16:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tęsdama lapkričio 10 d. nustatyto kibernetinio incidento tyrimą Lietuvos muitinė nustatė, kad incidento metu galėjo būti paveikti lapkričio 9-10 dienomis prie Bendrojo naudotojų valdymo portalo (BAP) besijungusių naudotojų asmens duomenys. Su šiais asmenimis Lietuvos muitinė susisiekia tiesiogiai ir pateikia informaciją apie galimą pažeidimą bei rekomendacijas, kaip sumažinti galimas rizikas.

Lietuvos muitinė prabilo apie kibernetinę ataką: galėjo nutekėti asmenų duomenys (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Tęsdama lapkričio 10 d. nustatyto kibernetinio incidento tyrimą Lietuvos muitinė nustatė, kad incidento metu galėjo būti paveikti lapkričio 9-10 dienomis prie Bendrojo naudotojų valdymo portalo (BAP) besijungusių naudotojų asmens duomenys. Su šiais asmenimis Lietuvos muitinė susisiekia tiesiogiai ir pateikia informaciją apie galimą pažeidimą bei rekomendacijas, kaip sumažinti galimas rizikas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą informuojamos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir atitinkamos Europos Sąjungos institucijos. Anksčiau apie incidentą buvo informuoti Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ir Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra. Dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo pradėtas tyrimas.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl saugumo Bendrojo vartotojų valdymo portalo (BAP) prieiga lieka sustabdyta. Tai daugiausia paveikia fizinius asmenis ir mažas įmones, naudojančias BAP autorizacijai kitose sistemose. Kitos bei atstovų muitinėje (tarpininkų) naudojamos sistemos ir paslaugos veikia įprastai.

REKLAMA

Rekomenduoja būti itin atidiems gavus elektroninius laiškus

Asmenims, kurių duomenys galėjo būti paveikti, Lietuvos muitinė rekomenduoja būti itin atidiems gavus elektroninius laiškus, SMS žinutes ar skambučius, kuriuose prašoma pateikti asmeninę ar finansinę informaciją. Rekomenduojama nespausti įtartinų nuorodų ir atidžiai tikrinti interneto svetainių adresus. Oficialios Lietuvos muitinės interneto svetainės yra muitine.lrv.lt ir mano.muitine.lt.

Lietuvos muitinė tęsia incidento suvaldymo ir saugumo užtikrinimo priemones: ribojami ir izoliuojami ryšiai su paveikta infrastruktūra, išsaugomi tyrimui reikalingi duomenys ir rengiamasi saugiam sistemų atkūrimui. Incidentui valdyti taip pat pasitelkti išoriniai infrastruktūros ir kibernetinio saugumo specialistai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų