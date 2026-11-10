Muitinėje – kibernetinis incidentas

„Lapkričio 10 dienos vakare Lietuvos muitinė informacinių sistemų infrastruktūroje nustatė galimos neteisėtos veiklos požymių. Incidentas šiuo metu lokalizuotas, jo apimtis ir galimas poveikis tikslinami“, – pranešė Muitinės departamentas.
Muitinei patyrus kibernetinį incidentą, laikinai sustabdyta vartotojų valdymo portalo prieiga
Pasak muitinės, svarbiausias jos prioritetas yra užtikrinti duomenų saugumą ir gamybinių informacinių sistemų eksploatavimą tik įsitikinus jų saugumu. Todėl laikinai sustabdyta Bendrojo vartotojų valdymo portalo (BAP) prieiga.
„Tai daugiausia paveiks fizinius asmenis bei mažas įmones, naudojančias BAP sistemą autorizacijai kitose sistemose. Atstovų muitinėje (tarpininkų) naudojamos sistemos ir paslaugos veiks įprastai“, – nurodė Muitinės departamentas.
Šiuo metu minėtas portalas neprieinamas.
Jo duomenimis, nustačius incidento požymius nedelsiant imtasi saugumo priemonių: ribojami ir izoliuojami ryšiai su paveikta infrastruktūra, išsaugomi tyrimui reikalingi duomenys ir rengiamasi saugiam sistemų atkūrimui.
Muitinė kol kas neturi duomenų apie galimą duomenų nutekėjimą.
Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, taip pat pasitelkti išoriniai infrastruktūros ir kibernetinio saugumo specialistai.
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