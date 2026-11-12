Sinkevičius: dėl civilinės veiklos Šiaulių oro uoste laukiama NATO vertinimo

„Esu tas šalininkas, kad būtų galima veikti kaimynystėje ar bendrystėje toje teritorijoje. Norėtųsi, kad tos abi šakos būtų vystomos – ir mūsų karinis pajėgumas, ir civiliniai verslo interesai būtų atliepti su investicijomis, darbo vietomis“, – Vyriausybės valandoje Seime ketvirtadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Vis dėlto, anot premjero, svarbu įvertinti, ar siekis suderinti abi veiklas nesukeltų grėsmės kariniams planams.
„Ar mes galime suteikti galimybę verslui augti ir plėsti MRO orlaivių techninės priežiūros ir remonto veiklas Šiauliuose, nerizikuodami niekuo, kas susiję su mūsų NATO karinės gynybos misijos atlikimu ir planais Šiaulių karinėje oro bazėje? To atsakymo kol kas tvirto neturiu, bet ministras yra pasižadėjęs jį pateikti“, – kalbėjo premjeras.
Jis teigė paprašęs krašto apsaugos ministro, kad bendradarbiaujant su NATO partneriais būtų objektyviai įvertinta situacija. Pasak M. Sinkevičiaus, gavus šį vertinimą bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.
R. Kauno teigimu, Šiaulių oro uostas yra vienintelis Lietuvos karinis oro uostas, todėl jo modernizavimas pirmiausia orientuotas į karinius poreikius. Šiuo metu numatyta apie 100 mln. eurų investicijų, prie kurių prisideda ir NATO.
„Jeigu oro uostas yra dvigubos paskirties, reiškia, NATO investicinė dalis mažėja, turi prisidėti daugiau arba valstybė, arba verslas, ir tai yra dešimtys arba šimtai milijonų“, – aiškino ministras.
Jis taip pat pabrėžė, kad siekiama užtikrinti, jog keičiantis NATO oro policijos misijai į oro gynybos misiją, Aljanso naikintuvai liktų Šiauliuose.
„Mes daug kovojome gerąja prasme, kovojame, kad keičiant NATO oro policijos misiją į oro gynybos misiją NATO naikintuvai liktų Šiauliuose, neišsikeltų, pavyzdžiui, į Latviją“, – sakė R. Kaunas.
Ministras nurodė, kad verslui Šiaulių oro uoste jau suteiktas pereinamasis laikotarpis – čia jam leidžiama veikti iki 2028–2029 metų, o Lietuvos kariuomenė sutinka išpirkti esamą verslo infrastruktūrą.
„Galbūt mes turime ieškoti, kaip padėti verslui išsikelti į naujus oro uostus, suteikti galbūt kažkokias mokestines paskatas, galbūt suteikti kažkokius infrastruktūros klausimų sprendimus“, – teigė R. Kaunas.
Anot jo, sprendimą svarbu priimti dabar, kad verslas galėtų planuoti savo veiklą ir nebūtų priverstas nutraukti investicijų jau po kelerių metų. Ministras taip pat įspėjo apie riziką, kad vykstant oro uosto modernizacijai ir veikiant tik vienam kilimo ir tūpimo takui galėtų sutrikti NATO naikintuvų operacijos.
ELTA primena, kad Šiaulių oro uoste veikia karinė ir civilinė aviacija. Krašto apsaugos ministerija yra informavusi, kad neketina po 2027 m. kovo pratęsti civilinės aviacijos keleivių terminalo pastato nuomos sutarties, nes pastatas reikalingas kariuomenės ir NATO sąjungininkų poreikiams. Netekęs terminalo, oro uostas galėtų prarasti tarptautinį statusą.
Savivaldybė yra siūliusi integruoti oro uostą į Lietuvos oro uostų tinklą ir plėtoti jį kaip krovinių bei orlaivių techninės priežiūros ir remonto centrą.
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