Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po kibernetinio incidento – naujausia muitinės žinia gyventojams

2026-11-16 15:28 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 15:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dėl kibernetinio incidento Lietuvos muitinės informacinėje sistemoje praėjusią savaitę laikinai sustabdyta Bendrojo naudotojų valdymo portalo (BAP) prieiga atkurta.

Lietuvos muitinė prabilo apie kibernetinę ataką: galėjo nutekėti asmenų duomenys (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Dėl kibernetinio incidento Lietuvos muitinės informacinėje sistemoje praėjusią savaitę laikinai sustabdyta Bendrojo naudotojų valdymo portalo (BAP) prieiga atkurta.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu prie BAP galima prisijungti per elektroninius valdžios vartus, o atkurta prieiga leidžia vartotojams jungtis prie dalies anksčiau sustabdytų sistemų ir gauti e. paslaugas, pirmadienį skelbia muitinė.

REKLAMA

 

Anksčiau pranešė apie galimai paveiktus asmens duomenis

Jos teigimu, prisijungimas naudojant sertifikatus kol kas negalimas, kitos paslaugos bus atkurtos artimiausiu metu.

Kaip rašė BNS, Muitinės departamentas praėjusį trečiadienį pranešė, kad dėl kibernetinio incidento galėjo būti paveikti lapkričio 9–10 dienomis prie BAP besijungusių naudotojų asmens duomenys.

REKLAMA
REKLAMA

Prieiga prie portalo buvo laikinai sustabdyta, o apie lapkričio 10-ąją nustatytą incidentą muitinė pranešė tos pačios dienos vakarą.

Anot pirmadienio pranešimo, atliekant tyrimą buvo patvirtinta neteisėta prieiga prie BAP, todėl sistemos veikimas toliau stebimas, tęsiamas incidento tyrimas ir saugumo stiprinimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad praėjusį penktadienį laikinasis Lietuvos muitinės vadovas Vygantas Paigozinas teigė, kad kibernetinis incidentas galimai paveikė kelių šimtų asmenų ir įmonių duomenis.

Apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą paveikti asmenys buvo informuoti.  

Anot  V. Paigozino, tai buvo tikslinga ir rimta kibernetinė ataka, kurios metu siekta ne tik pasiekti jautrius  duomenis, bet ir padaryti didelę žalą visai infrastruktūrai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų