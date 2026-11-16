Po kibernetinio incidento – naujausia muitinės žinia gyventojams

Šiuo metu prie BAP galima prisijungti per elektroninius valdžios vartus, o atkurta prieiga leidžia vartotojams jungtis prie dalies anksčiau sustabdytų sistemų ir gauti e. paslaugas, pirmadienį skelbia muitinė.
Anksčiau pranešė apie galimai paveiktus asmens duomenis
Jos teigimu, prisijungimas naudojant sertifikatus kol kas negalimas, kitos paslaugos bus atkurtos artimiausiu metu.
Kaip rašė BNS, Muitinės departamentas praėjusį trečiadienį pranešė, kad dėl kibernetinio incidento galėjo būti paveikti lapkričio 9–10 dienomis prie BAP besijungusių naudotojų asmens duomenys.
Prieiga prie portalo buvo laikinai sustabdyta, o apie lapkričio 10-ąją nustatytą incidentą muitinė pranešė tos pačios dienos vakarą.
Anot pirmadienio pranešimo, atliekant tyrimą buvo patvirtinta neteisėta prieiga prie BAP, todėl sistemos veikimas toliau stebimas, tęsiamas incidento tyrimas ir saugumo stiprinimas.
BNS rašė, kad praėjusį penktadienį laikinasis Lietuvos muitinės vadovas Vygantas Paigozinas teigė, kad kibernetinis incidentas galimai paveikė kelių šimtų asmenų ir įmonių duomenis.
Apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą paveikti asmenys buvo informuoti.
Anot V. Paigozino, tai buvo tikslinga ir rimta kibernetinė ataka, kurios metu siekta ne tik pasiekti jautrius duomenis, bet ir padaryti didelę žalą visai infrastruktūrai.
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