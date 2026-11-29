JAV geologijos tarnybos duomenimis, žemės drebėjimo epicentras buvo jūroje netoli Los Andželo apylinkėse esančio Manhatano Bičo miesto krantų. Po pagrindinio drebėjimo užfiksuota keletas pakartotinių požeminių smūgių.
Dužo langai, bet didelės žalos nepadaryta
Dėl žemės drebėjimo suveikė automobilių signalizacijos, oro uoste išdužo langai, o naftos perdirbimo gamykloje įsijungus automatinėms saugos sistemoms į dangų pakilo dūmų debesys. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo, didelės žalos nepadaryta.
Kalifornijos gubernatoriaus Nepaprastųjų situacijų tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė aktyviai bendradarbiaujanti su vietos pareigūnais, siekdama įvertinti galimus žemės drebėjimo padarinius.
Kaip matyti iš įvykio vietoje nufilmuotų vaizdų, dėl pirmojo požeminio smūgio oro bendrovės „Delta Air Lines“ lėktuvas buvo priverstas nutraukti tūpimą, kai jau artėjo prie Los Andželo oro uosto.
Žemės drebėjimas įvyko lėktuvui jau beveik palietus nusileidimo taką. Įgulai buvo nurodyta nutraukti tūpimą, baiminantis, kad kilimo ir tūpimo take galėjo atsirasti įtrūkimų.
Per vieną iš pakartotinių požeminių smūgių Los Andželo oro uoste nukrito balta lubų plokštė. Viename iš terminalų taip pat išdužo langai.
Po pirmojo žemės drebėjimo Pietų Kalifornijoje esančioje „Chevron“ naftos perdirbimo gamykloje, siekiant išvengti galimų pavojų, buvo įjungta saugos sistema, deginanti perteklines dujas. Bendrovė nurodė, kad protarpiais pasirodančios liepsnos ir dūmai buvo kontroliuojami ir „nekėlė pavojaus gyventojų saugumui“.
Los Andželo priešgaisrinė tarnyba (LAFD) pranešė pradėjusi veikti pagal žemės drebėjimo atvejams numatytą planą. Ugniagesiai iš daugiau kaip 100 stočių sausuma, oru ir jūra tikrino ypatingos svarbos infrastruktūrą.
„Los Andželo mieste neužfiksuota didelės žalos infrastruktūrai ar sužeistų žmonių“, – baigus patikrinimus savo interneto svetainėje paskelbė tarnyba.
Nors Kalifornijoje žemės drebėjimai nėra reti, pirmasis požeminis smūgis buvo „vienas stipresnių, kokius Los Andželo apylinkėse esame patyrę per gana ilgą laiką“, vietos žiniasklaidai sakė Kalifornijos technologijos instituto („Caltech“) tyrėja, seismologė Lucy Jones.
JAV vakarinėje pakrantėje susiduria kelios Žemės tektoninės plokštės, todėl žemės drebėjimai čia yra įprasti.
Dauguma jų būna silpni, todėl gyventojai juos beveik nepajunta. Didžiajame Los Andželo regione gyvena daugiau kaip 18 mln. žmonių.
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