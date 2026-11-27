Pasirodžius informacijai apie teismo nuosprendžiu nuplaktą atlikėją, viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimo banga ir užvirė diskusijos apie moterų teises Irane.
Socialiniuose tinkluose taip pat pradėjo plisti nuotrauka, kurioje vaizduojama sužalota moters nugara. Vis dėlto nėra patvirtinta, ar socialiniuose tinkluose išplitusioje nuotraukoje vaizduojama nuteista dainininkė.
Socialiniuose tinkluose išplito nuotrauka
Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot'as socialiniame tinkle „X“ pasidalino Irano atlikėjos Parastu Ahmadi ir sužalotos moters nuotrauka. Įraše ministras griežtai pasmerkė teismo sprendimą ir išreiškė solidarumą atlikėjai bei jos komandai.
„Aš griežtai smerkiu Irano dainininkės Parastu Ahmadi ir keturių jos komandos narių plakimą. Kiekvienas iš jų gavo po 74 kirčius už tai, kad ji koncertavo be galvos apdangalo, o šis koncertas buvo paskelbtas internete. Belgija reiškia solidarumą su visais penkiais.
Vakar (lapkričio 25 d. – red. past.) minėjome Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną. Nė viena moteris neturėtų patirti smurto dėl to, ką ji dėvi, ar dėl to, kad nusprendė dainuoti“, – rašė Belgijos politikas.
Šią nuotrauką skelbė ir kiti socialinių tinklų puslapiai, o po įrašais pasipylė pasipiktinusių ir sukrėstų internautų komentarai.
„Siunčiame meilę ir paguodą menininkei“, – rašė vienas.
„Jokios pagarbos ten nėra moterims“, – po kitu įrašu rašė dar vienas asmuo.
„Meldžiamės už visas moteris ir vaikus, kuriems tenka ištverti tokias kančias“, – komentavo asmuo.
Nors socialiniuose tinkluose išplitusi nuotrauka naudojama šalia informacijos apie nuteistą Irano atlikėją, nėra patvirtinta, kad nuotraukoje iš tiesų vaizduojama dainininkė Parastu Ahmadi.
Kaip rodo „Google Image Search“ paieškos rezultatai, nuotrauka pasirodė dar 2016 m. portalo „India Today“ publikacijoje apie Irane nuteistą moterį. Jai buvo skirta 80 kirčių už dalyvavimą vakarėlyje, kuriame buvo vyrų.
Solo kūrinių atlikimas ar šokis laikomi nusikaltimais
Artimųjų Rytų kultūros antropologė, iranistė dr. Dalia Sabaliauskienė teigia, kad Irane moterys susiduria su kliūtimis – varžomos moterų laisvės, ribojamos teisės.
„Visuomenėje moterims yra sukuriama daug kliūčių, ribojamos jų teisės reikštis. [Pavyzdžiui], teisė į dainavimą, šokį, aprangos detales, kaip rengtis – visa tai yra suvaržyta“, – pasakojo mokslininkė.
D. Sabaliauskienė pasakoja, kad jeigu moteris atlieka solo kūrinį ar šoka, tai Irane laikoma nusikaltimu.
„Tai traktuojama kaip viešosios moralės ir padorumo pažeidimai ir kaip nepadorus ir [amoralus] turinys visuomenėje. Dėl to jos yra baudžiamos“, – aiškino ekspertė.
Pasak Artimųjų Rytų antropologės, situacija moterims išlieka labai sudėtinga ir tikėtina, kad artimiausiu metu „niekas labai aiškiai nesikeis“. Vis dėlto Irano didmiesčiuose galima pastebėti kintančias visuomenės socialines normas, sako D. Sabaliauskienė.
„Moterys gatvėse vis dažniau pasirodo be hidžabų – [be] galvos apdangalų, kurie dengia plaukus. Be manto, kuriuo privaloma dengti kūną [...]. Moterys eina be privalomų atributų į gatvę, tačiau tai nereiškia, kad būtent politinė sistema ir teisinė sistema keičiasi“, – kalbėjo ekspertė.
„Represinė sistema kol kas labai sudėtingai veikia ir kažkokių didesnių pokyčių kol kas nematyti“, – tęsė pašnekovė.
Plakimas rykštėmis numatytas Irano baudžiamajame kodekse
Į pasipiktinimą socialiniuose tinkluose sureagavo Irano valdžia, pasakoja D. Sabaliauskienė. Prieš porą dienų valstybinėse šalies socialinių tinklų paskyrose pasirodė vaizdai, kaip viešoje erdvėje dainuoja moterų choras.
„Vakarams buvo [skirtas] atsakas: „Pasižiūrėkite, kaip atrodo, jūsų manymų, represuojamos moterys.“ Taip bandoma sudaryti kontrastą ir į situaciją reaguoja tiek Vakarų žiniasklaida ir žmonės, tiek patys iraniečiai“, – komentavo D. Sabaliauskienė.
Nors socialiniuose tinkluose kartais bandoma neigti informaciją, kad moterys Irane susiduria su sunkumais, dr. D. Sabaliauskienė akcentuoja, kad žmogaus teisių situacija šalyje iki šiol „išlieka sudėtinga“.
Kaip teigia Artimųjų Rytų kultūros antropologė, Irane plakimo rykštėmis bausmė nėra „labai išskirtinė“. Pasak mokslininkės ši bausmė yra numatyta Irano baudžiamajame kodekse.
D. Sabaliauskienė pažymi, kad panašios bausmės yra anksčiau sulaukęs ir kitas Irano atlikėjas. Kaip pasakoja ekspertė, atlikėjas Mehdi Yarrahi taip gavo 74 kirčių bausmę už dainą „Roosarito“. Ja buvo išreikštas protestą prieš privalomą hidžabą.
Už ką teismas skyrė bausmę?
2024 metų gruodį P. Ahmadi kartu su savo grupe platformoje „YouTube“ transliavo koncertą iš karavansarajaus ir taip pažeidė kelis Irano įstatymus. Islamo Respublikoje moterims draudžiama viešai dainuoti. Be to, P. Ahmadi pasirodė be galvos apdangalo ir vilkėjo suknelę. Koncerto įrašas platformoje „YouTube“ šiuo metu peržiūrėtas daugiau kaip tris milijonus kartų.
Norvegijoje įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Iran Human Rights“ (IHRNGO) griežtai pasmerkė bausmės įvykdymą.
„Plakimas rimbu yra žiauri ir žeminanti bausmė, pažeidžianti draudimą kankinti ir kitaip netinkamai elgtis su žmonėmis“, – teigiama organizacijos reakcijoje socialiniame tinkle „X“. Už muzikavimą ir aprangos pasirinkimą negali būti baudžiama fizinėmis bausmėmis, pabrėžė aktyvistai.
Kirčiai rimbu sukelia itin stiprų skausmą ir gali palikti gilias žaizdas, smarkiai pažeisti audinius bei palikti neišnykstančius randus. Taip pat gali būti negrįžtamai pažeisti nervai ir raumenys. Be to, tokios bausmės dažnai sukelia sunkių psichologinių padarinių, kurie ilgainiui gali lemti nerimo sutrikimus, depresiją ir potrauminio streso sutrikimą.
Pastaraisiais metais Irane suintensyvėjo daugelio moterų protestai prieš griežtus islamo įstatymus. 2022 metų rudenį minios žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš represinę valdžios politiką. Demonstracijų moto buvo „Moteris, gyvenimas, laisvė“, tačiau jos buvoi numalšintos.
Nepaisant to, daug moterų didžiuosiuose Irano miestuose dabar nepaiso islamiškų aprangos taisyklių, taip išreikšdamos protestą ir siekį pačioms spręsti dėl savo gyvenimo.
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