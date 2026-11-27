Antradienį jis susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir apsilankys statomame Rūdninkų kariniame miestelyje, kuriame gyvens ir treniruosis į Lietuvą perkeltos Vokietijos brigados kariai.
Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Vokietijos gynybos ministrai aptars Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai, karinės infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui, plėtros ir kitus aktualius dvišalius klausimus.
Susitikime Rūdninkuose taip pat dalyvaus ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Spalio pradžioje skelbta, kad Rūdninkų kariniame miestelyje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai.
Šiuo metu gyvenamuosiuose korpusuose dar tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai, taip pat bus diegiami IT tinklai bei elektroninės apsaugos sistemos. Užbaigus šiuos darbus, čia apsigyvens iki 600 Vokietijos karių.
Pirmojo etapo darbų vertė siekia apie 127 mln. eurų (su PVM).
Rūdninkų karinis miestelis yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Jis vystomas kaip pagrindinė Vokietijos brigados tarnybos vieta Lietuvoje, o visa sukurta infrastruktūra priklausys Lietuvos valstybei.
Projektu siekiama sudaryti sąlygas Vokietijos brigadai Lietuvoje pasiekti visą planuojamą operacinį pajėgumą iki 2027 m. pabaigos.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 m. rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 m. į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro B. Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027 m.
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