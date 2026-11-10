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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įvertino derybas Abu Dabyje

2026-11-10 17:37 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 17:37
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad pirmąją tiesioginių Ukrainos ir Rusijos derybų Abu Dabyje dieną buvo aptarti humanitariniai klausimai ir saugumo garantijos.

Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad pirmąją tiesioginių Ukrainos ir Rusijos derybų Abu Dabyje dieną buvo aptarti humanitariniai klausimai ir saugumo garantijos.

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Derybas jis pavadino ypatinga akimirka ir sakė, kad jo komanda Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) jį informavo apie pirmąją JAV tarpininkaujamų Ukrainos ir Rusijos derybų dieną.

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Volodymyras Zelenskis: derybose Abu Dabyje aptarti humanitariniai klausimai, saugumo garantijos

Pasak V. Zelenskio, pirmoji derybų diena buvo „konstruktyvi ir gana turininga“.

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„Trišalis formatas buvo konstruktyvus ir gana turiningas“, – socialiniame tinkle „X“ teigė V. Zelenskis po to, kai jį informavo Kyjivo derybininkai.

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Ukrainiečių lyderis pridūrė, kad „davė mūsų komandai aiškius nurodymus tolesniam dialogui – tiek trišaliu formatu rytoj, tiek plačiau ateinančiomis dienomis su JAV prezidento pasiuntiniais ir Europos atstovais“.  

Naujienų agentūros AFP šaltinis Ukrainos delegacijoje kiek anksčiau pranešė, kad Ukraina ir Rusija antradienį Abu Dabyje baigė pirmąją JAV tarpininkaujamų derybų – pirmų tokių derybų nuo vasario – dieną.

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„Šiandienos derybos ką tik baigėsi“, – sakė šaltinis ir pridūrė, kad jos „bus atnaujintos rytoj ryte“.

Derybos surengtos Vašingtonui ėmusis naujų pastangų užbaigti karą, kilusį Maskvai prieš beveik penkerius metus pradėjus plataus masto invaziją į kaimyninę šalį.

Prieš prasidedant diskusijoms, Baltieji rūmai nurodė, kad didžiausias dėmesys bus skiriamas būsimoms saugumo garantijoms kariaujančioms šalims nustatyti.

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Rusija NATO laiko grėsme, o Ukraina siekia užkirsti kelią potencialioms būsimoms Rusijos invazijoms.

Tačiau viltis pasiekti pažangą nutraukiant didžiausią Europos konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo slopina tai, kad trijuose ankstesniuose šių metų pradžioje vykusiuose derybų raunduose jokių reikšmingų proveržių nepasiekta. Analitikų ir humanitarinių organizacijų teigimu, karas jau nusinešė šimtus tūkstančių karių ir tūkstančius civilių gyvybių.

Ženklų, kad kovos rimsta, nėra, o derybos vyksta atsinaujinusių Rusijos ir Ukrainos tolimojo nuotolio smūgių fone. Abi kariuomenės fronto linijoje yra iš esmės aklavietėje.

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