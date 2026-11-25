Vaizdo įraše V. Zelenskio klausiama apie A. Lukašenkos interviu Prancūzijos leidiniui išsakytą pasiūlymą būti jo saugumo garantu skrendant į Maskvą. Ukrainos prezidentas, kuris yra buvęs komikas ir aktorius, pareiškė, kad A. Lukašenka galėtų pasiimti Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir kartu su juo atskristi į Kyjivą.
„Mes jiems taip pat garantuojame saugų priėmimą, juk tai derybos“, – sakė V. Zelenskis.
Tada Ukrainos prezidentas rimtu tonu paklausė, kodėl A. Lukašenka siūlo „nerimtus dalykus“.
„Kam Lukašenka išvis siūlo tokiu nerimtus dalykus? Mes kariaujame, negalime susitikti Maskvoje, negalime susitikti Kyjive, – kalbėjo V. Zelenskis. Tokie pasiūlymai esą tiesiog negali būti vertinami rimtai. – Aš jam kas, lagaminas gal? Pasiims mane į lėktuvą ir nuskris? Siūlau Lukašenkai pasiimti Putiną ir atskristi į Kyjivą. Suteiksime visas saugumo garantijas“.
A. Lukašenka interviu prancūzų žurnalui „Le Point“ pareiškė, jog jis galėtų būti saugumo garantas V. Zelenskiu keliaujant į Maskvą, kad Rusijos sostinėje galėtų įvykti derybos. Jis tai pasiūlė žinodamas, kad Ukrainos prezidentas jau ne kartą atsisakė vykti į Maskvą, be kita ko, dėl saugumo nuogąstavimų.
Siekdamas užbaigti beveik penkerius metus trunkantį Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, V. Zelenskis jau seniai ragina surengti asmeninį susitikimą su V. Putinu, tačiau neutralioje teritorijoje. Kremlius iki šiol sutiko tik su susitikimu Maskvoje – Ukrainos pusė ir jos sąjungininkai tokią vietą laiko nepriimtina.
Dažnai paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas A. Lukašenka laikomas artimiausiu V. Putino sąjungininku užsienyje. Per 2022 metų vasarį prasidėjusią invaziją į Ukrainą Rusijos kariuomenė ir iš Baltarusijos teritorijos judėjo Kyjivo kryptimi. Tačiau šis veržimasis nepavyko ir Rusijos pajėgos buvo priverstos atsitraukti.
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