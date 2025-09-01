Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Xi Jinpingas pasmerkė „patyčias“ pasaulio tvarkoje

2025-09-01 06:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 06:43

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, pirmadienį sukvietęs regiono lyderius į aukščiausiojo lygio susitikimą, kritikavo „patyčias“ pasaulio tvarkoje.

Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, pirmadienį sukvietęs regiono lyderius į aukščiausiojo lygio susitikimą, kritikavo „patyčias" pasaulio tvarkoje.

0

Savo kalboje šiauriniame Tiandzino mieste jis ragino lyderius, įskaitant Rusijos vadovą Vladimirą Putiną ir Indijos ministrą pirmininką Narendrą Modi, „laikytis sąžiningumo ir teisingumo... pasipriešinti šaltojo karo mentalitetui, stovyklų konfrontacijai ir patyčioms“.

Į dviejų dienų aukščiausiojo lygio susitikimą susirinkusią Šanchajaus bendradarbiavimo organizaciją (SCO) sudaro Kinija, Indija, Rusija, Pakistanas, Iranas, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir Baltarusija, o dar 16 šalių dalyvauja kaip stebėtojos arba „dialogo partnerės“.

Kinija ir Rusija kartais skelbia, kad SCO yra alternatyva NATO kariniam aljansui.

„Dabartinė tarptautinė padėtis tampa chaotiška ir paini, – sakė Xi lyderiams. – Valstybėms narėms tenkančios saugumo ir vystymosi užduotys tampa vis sudėtingesnės.“

„Jei pažvelgtume atgal, nepaisant neramių laikų, pamatytume, kad pasiekėme sėkmę praktikuodami Šanchajaus dvasią“, – sakė jis, turėdamas omenyje organizacijos pavadinimą.

„Žvelgdami į ateitį, kai pasaulis išgyvena neramumus ir permainas, turime ir toliau vadovautis Šanchajaus dvasia, stovėti tvirtai ant žemės, veržtis į priekį ir geriau vykdyti organizacijos funkcijas“, – sakė Xi.

