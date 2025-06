Vyras nužudė savo tris mažametes dukras: jauniausiajai – vos 5-eri metukai

Kaip skelbia BBC, 32 metų Travisas Deckeris JAV ieškomas dėl pagrobimo ir žmogžudystės.

Įtariama, kad asmuo nužudė savo 9-ių, 8-ių ir 5-ių metų dukras.

Mažametė mergaitės Paityn, Evelyn ir Olivia, kaip rašo BBC, mirė nuo uždusimo vienoje iš stovyklaviečių.

Mergaičių mama apie pradingusias dukteris policijai pranešė dar gegužės 30 d. po to, kai T. Dackeris po apsilankymo jų neparvežė atgal namo. Be to, kaip teigiama, jis taip pat neatsakė į moters skambučius.

O jau po kelių dienų – birželio 2 d. – policija rado mergaičių kūnus netoli stovyklavietės.

Be to, nelaimės vietoje pareigūnai taip pat rado nužudymu įtariamo T. Deckerio mobilųjį telefoną bei transporto priemonę, kurioje jis, kaip manoma, anksčiau ir gyveno.

Pareigūnų vertinimu, T. Deckeris galimai slapstosi atokioje, kalnuotoje ir miškingoje valstijos dalyje.

Be to, priduriama, kad įtariamasis turi patirties, kaip reikia išgyventi laukinėje gamtoje, o tai apsunkina ir policijos paieškas.

Neatmetama, kad, prieš nužudydamas savo dukteris, T. Deckeris taip pat buvo įvertinęs, kurioje vietoje slapstysis. Be to, jis galėjo iš anksto turėti nusipirkęs maisto ar kitų atsargų.

JAV maršalų tarnyba taip pat paskelbė, kad už suteiktą informaciją, kuri leistų surasti T. Deckerį, siūlomas 20 tūkst. JAV dolerių atlygis.