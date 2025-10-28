„Žalgiris“ – „Virtus“ tiesiogiai: per pertrauką – sumažėjęs žalgiriečių pranašumas

Susitikimo startas – 19:45 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš rungtynes tradiciškai bus rodoma ir speciali laida „GoŽalgiris“.
Trimis pergalėmis tarptautinį sezoną pradėję žalgiriečiai vėliau patyrė du pralaimėjimus, bet praėjusią savaitę grįžo į pergalingą kelią – išvykoje 88:73 susitvarkė su „Barcelona“.
„Virtus“ pirmosiose Eurolygos rungtynėse netikėtai palaužė „Real“ ekipą, pralaimėjo „Valencia“ ir „Paris“ ekipoms, tačiau dabar skaičiuoja jau trejų iš eilės laimėtų rungtynių seriją – jos metu italai patiesė „Monaco“, ASVEL ir „Panathinaikos“.
Šiose rungtynėse „Žalgiriui“ nepadės Nigelas Williamsas-Gossas, tačiau žais LKL rungtynėse pasaugotas Maodo Lo.
„Laukia rimtas varžovas, kurio žaidimas paremtas gynėjais. Kartais jie žaidžia netgi trimis įžaidėjais, tad labai svarbu juos stabdyti. Jie turi daug metikų – Morganas, Edwardsas. Pastarasis turi daugiau nei 20 taškų vidurkį. Visos komandos turi problemų jį stabdant, tad čia bus mūsų didžiausias iššūkis“, – prieš susitikimą sakė treneris T. Masiulis.
Į Kauną šiandien grįžta ir buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Alenas Smailagičius – serbas „Virtus“ ekipai renka po 9,2 taško, atkovoja po 2,8 kamuolio per susitikimą, tritaškius puolėjas meta 26,5 proc. tikslumu (5/19).
