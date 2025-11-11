Vyras grobė šunis ir tiekė juos korėjiečių restoranams

Nusikaltėlį pavyko pagauti tik neseniai dingus borderkoliui Simai iš vieno Naujosios Maskvos garažų masyvo. Ten lapkričio 7-ąją šuns šeimininkas dirbo garaže, o šunį, kaip visada, paleido laisvai lakstyti aplink.
Netrukus jis pastebėjo, kad šuo dingo. Iškart peržiūrėjęs saugumo kamerų vaizdo įrašus jis pamatė, kad šuo sekė maistą ant žemės mėčiusį vyrą. Tuomet šis įsitempė jį į už teritorijos pastatytą automobilį ir paspruko.
Kreipęsis į vietos gyventojų bendruomenę šuns savininkas sužinojo, kad Simą pagrobęs asmuo yra panašus į Sergejų Pajų, 63-ejų vietos gyventoją, kuris prieš 6 metus jau buvo įtartas šunų grobimu – jo automobilyje tuomet buvo rasta 20 antkaklių – tačiau baudžiamosios atsakomybės išvengė.
Jau po kelių dienų Sergejų Pajų pavyko sulaikyti. Jo automobilyje buvo aptikta dingusios Simos kailio pėdsakų, o taip pat plaktukas ir peilis, kuriais jis dorojosi su gyvūnais.
„Moskvichmag“ skelbiama, kad kaltę vyras jau pripažino, pareiškė, kad Simą nužudė iškart po pagrobimo.
Rusijos informavimo priemonėse skelbiama, kad S. Pajus ir jo žmona Luiza jau buvo įkliuvę 2019-aisiais, tuomet gavo 500 tūkst. rublių (apie 5,3 tūkst. eurų) baudą. Dabar 63-ejų vyrui, kuris įtariamas šunų „tiekimu“ Maskvos korėjiečių restoranams, gresia iki 5 metų kalėjimo.
