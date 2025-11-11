 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Vyras grobė šunis ir tiekė juos korėjiečių restoranams

2025-11-11 12:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 12:11

Šunų augintojai Maskvos regione patys susekė šunų grobiką. Vėliau buvo sulaikytas vyras, kuris įtariamas pagrobęs ir korėjiečių restoranams patiekęs dešimtis šunų.

Vyras grobė šunis ir tiekė juos korėjiečių restoranams (nuotr. Telegram)

Šunų augintojai Maskvos regione patys susekė šunų grobiką. Vėliau buvo sulaikytas vyras, kuris įtariamas pagrobęs ir korėjiečių restoranams patiekęs dešimtis šunų.

REKLAMA
0

Nusikaltėlį pavyko pagauti tik neseniai dingus borderkoliui Simai iš vieno Naujosios Maskvos garažų masyvo. Ten lapkričio 7-ąją šuns šeimininkas dirbo garaže, o šunį, kaip visada, paleido laisvai lakstyti aplink.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus jis pastebėjo, kad šuo dingo. Iškart peržiūrėjęs saugumo kamerų vaizdo įrašus jis pamatė, kad šuo sekė maistą ant žemės mėčiusį vyrą. Tuomet šis įsitempė jį į už teritorijos pastatytą automobilį ir paspruko. 

REKLAMA
REKLAMA

Kreipęsis į vietos gyventojų bendruomenę šuns savininkas sužinojo, kad Simą pagrobęs asmuo yra panašus į Sergejų Pajų, 63-ejų vietos gyventoją, kuris prieš 6 metus jau buvo įtartas šunų grobimu – jo automobilyje tuomet buvo rasta 20 antkaklių – tačiau baudžiamosios atsakomybės išvengė. 

REKLAMA

Jau po kelių dienų Sergejų Pajų pavyko sulaikyti. Jo automobilyje buvo aptikta dingusios Simos kailio pėdsakų, o taip pat plaktukas ir peilis, kuriais jis dorojosi su gyvūnais. 

„Moskvichmag“ skelbiama, kad kaltę vyras jau pripažino, pareiškė, kad Simą nužudė iškart po pagrobimo. 

Rusijos informavimo priemonėse skelbiama, kad S. Pajus ir jo žmona Luiza jau buvo įkliuvę 2019-aisiais, tuomet gavo 500 tūkst. rublių (apie 5,3 tūkst. eurų) baudą. Dabar 63-ejų vyrui, kuris įtariamas šunų „tiekimu“ Maskvos korėjiečių restoranams, gresia iki 5 metų kalėjimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų