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„Volkswagen“ vairuotojams – svarbus įspėjimas: aptiktas pavojingas defektas

2026-10-16 12:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 12:27
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Automobilių gamintoja „Volkswagen“ dėl aukštos įtampos akumuliatorių defektų rengiasi Vokietijoje atšaukti kelis tūkstančius automobilių, ketvirtadienį, reaguodamas į verslo dienraščio „Handelsblatt“ pranešimą, sakė bendrovės atstovas.

Volkswagen Polo GTI (nuotr. gamintojo)

Automobilių gamintoja „Volkswagen“ dėl aukštos įtampos akumuliatorių defektų rengiasi Vokietijoje atšaukti kelis tūkstančius automobilių, ketvirtadienį, reaguodamas į verslo dienraščio „Handelsblatt“ pranešimą, sakė bendrovės atstovas.

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Bendrovės teigimu, per vidinius kokybės patikrinimus nustatyta, kad kai kurie tam tikrų ID serijos automobilių aukštos įtampos akumuliatorių elementai neatitinka kokybės reikalavimų. To priežastis – tiekėjų gamybos defektai, egzistavę ribotą gamybos laikotarpį.

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„Retais atvejais dėl to akumuliatoriai gali labiau kaisti, o kraštutiniais atvejais – užsidegti“, – nurodė bendrovė.

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Kitose šalyse automobiliai jau atšaukiami

Dienraščio „Handelsblatt“ duomenimis, problema susijusi su tam tikrais 2023–2025 m. pagamintais VW ID.3, ID.4, ID.7 ir ID.Buzz modeliais, taip pat automobiliais „Cupra Born“.

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Pati bendrovė iš pradžių konkrečių modelių neįvardijo.

Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose automobiliai jau atšaukiami. JAV institucijų duomenimis, problema susijusi su daugiau kaip 22 tūkst. ID.4 modelio automobilių.

Pasak bendrovės atstovo, Vokietijoje ir kitose rinkose atitinkamos priemonės dar rengiamos ir turėtų būti pradėtos įgyvendinti artimiausiu metu. Bendrovė nurodė glaudžiai bendradarbiaujanti su atsakingomis institucijomis.

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Vokietijos federalinės automobilių transporto tarnybos (KBA) duomenų bazėje šis atšaukimas dar nebuvo užregistruotas. Kol kas nežinoma ir tai, su kokiu skaičiumi automobilių ši problema yra susijusi visame pasaulyje.

Skubi priemonė – įkrovimo apribojimas

Siekdama kuo skubiau imtis saugumo priemonių, „Volkswagen“ atitinkamų automobilių akumuliatorių įkrovimą apribojo iki 80 proc.

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Vykdant atšaukimą dalis automobilių bus pristatyti į techninės priežiūros centrus, kur bus patikrinti jų aukštos įtampos akumuliatoriai. Pasak bendrovės atstovo, įkrovimo apribojimas galės būti panaikintas tik nustačius, kad akumuliatorius yra tvarkingas.

Bendrovės teigimu, atitinkami klientai gaus laiškus, kuriuose bus pateikta visa svarbiausia informacija, įskaitant tikslią atšaukimo tvarką ir kontaktinius duomenis. Pasak atstovo, tie, kurie tokio laiško negaus, į atšaukimo programą nepatenka.

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Klientai vėliau taip pat bus raštu informuoti apie tolesnes problemos šalinimo priemones, dėl kurių dar nėra galutinai apsispręsta. Pasak atstovo, pažeistų akumuliatorių modulių nebūtinai reikės keisti, nes gali pakakti atnaujinti transporto priemonės programinę įrangą.

Prieš kelias savaites atšaukta milijonai automobilių

Rugsėjo pabaigoje „Volkswagen“ dėl vairo mechanizmo varžto, kurį gali greitai pažeisti korozija, visame pasaulyje atšaukė kiek daugiau kaip 5 mln. automobilių.

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Atskirais atvejais šis defektas gali daryti poveikį vairo mechanizmo montažui, taigi ir jo darbui. Vokietijoje problema susijusi su beveik 1,4 mln. „Volkswagen“ ir jos įmonių grupei priklausančių prekių ženklų „Audi“, „Seat“ bei „Škoda“ automobilių.

Tai ne pirmasis šiais metais dėl akumuliatorių problemų vykdomas automobilių atšaukimas. Kovą „Volkswagen“ ir „Cupra“ dėl tos pačios priežasties visame pasaulyje jau atšaukė daugiau kaip 90 tūkst. automobilių, iš jų 28 tūkst. – Vokietijoje.

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