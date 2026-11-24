D. Trumpas siekė, kad Jensenas Huangas būtų grąžintas į dirbtinio intelekto technologijų milžinės „Nvidia“ generalinio direktoriaus pareigas.
Vokietijos ministras sako esąs šokiruotas Donaldo Trumpo įsikišimo dėl „Nvidia“ vadovo
„Tiesą sakant, tai mane šokiravo, nes, kiek žinau, asmeniškai atsigręždamas atgal, niekada nemačiau ir nefiksavau tokio politinės pusės įsikišimo į konkrečios bendrovės reikalus“, – renginyje Berlyne atsakydamas į klausimą apie D. Trumpo žingsnį sakė J. Wadephulis.
D. Trumpas pirmadienį pareiškė, jog tiesiogiai kalbėjosi su lustų bendrovės „Nvidia“ valdyba, prieš šiai grąžinant J. Huangą į generalinio direktoriaus pareigas.
„Nvidia“ pirmadienį į generalinio direktoriaus pareigas sugrąžino J. Huangą, praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai jis atsistatydino dėl ryšių su moterimi, kurią JAV žvalgybos agentūros įtaria šnipinėjimu Kinijai.
Valdyba vienbalsiai nubalsavo už tai, kad J. Huangas nedelsiant vėl taptų prezidentu, generaliniu direktoriumi ir valdybos nariu po to, kai po virtinės posėdžių direktoriai liko patenkinti jo „atvirumu ir gebėjimu vadovauti“, sakoma bendrovės pranešime.
„Svarstydama šį sprendimą, valdyba gavo informacijos iš Jungtinių Valstijų vyriausybės aukščiausio lygio pareigūnų ir, remdamasi šia informacija, valdyba yra įsitikinusi, kad pono Huango sugrąžinimas nekelia pavojaus nacionaliniam saugumui“, – rašoma „Nvidia“ pranešime.
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